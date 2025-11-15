自由電子報
亞洲射箭錦標賽》戴宇軒11月轉晴 聯手李彩綺奪金

2025/11/15 05:30

戴宇軒（左）、李彩綺（中）在金牌戰頂住壓力逆轉勝。 （射箭協會提供）戴宇軒（左）、李彩綺（中）在金牌戰頂住壓力逆轉勝。 （射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕同為巴黎奧運失意人，也都歷經低潮及動作改造的戴宇軒、李彩綺，昨攜手在2025年亞洲射箭錦標賽反曲弓混雙金牌戰以6：2逆轉烏茲別克組合薩迪克夫／阿布杜薩托羅娃，為台灣奪下相隔10年的亞錦賽金牌。

戴宇軒（左三）與李彩綺（右二）稱霸混雙，也是台灣暌違10年的亞錦賽金牌。（射箭協會提供）戴宇軒（左三）與李彩綺（右二）稱霸混雙，也是台灣暌違10年的亞錦賽金牌。（射箭協會提供）

巴黎奧運失意 低潮逾1年

台灣女團（左一至左三）拿下亞錦賽反曲弓銀牌。 （射箭協會提供）台灣女團（左一至左三）拿下亞錦賽反曲弓銀牌。 （射箭協會提供）

戴宇軒、李彩綺去年首度選上奧運國手，但表現不佳，李彩綺今年觸底反彈在世界盃獲得女團銅牌，戴宇軒11月前的國際賽卻空手而歸，他坦言：「這段期間當然會沮喪，畢竟每場比賽都認真準備，但無法調整到最佳狀態，身心狀況都受到影響。」

前陣子獲得較多休息時間，戴宇軒也向教練劉展明、林芳瑜、雷千瑩討教，盼找到突破方法，終於在這次亞錦賽有所進步，拿到首面成人賽事金牌，他說，「很開心能擺脫低潮，這次混雙比賽和彩綺互補，互相幫忙一起拿到金牌，我覺得人生有高有低，這樣才精彩。」

戴宇軒過去很少在國際賽參加混雙，畢竟之前都有學長湯智鈞坐鎮，如今他把握機會與李彩綺成為繼2015年魏均珩／雷千瑩後，台灣第2組亞錦賽混雙奪金牌組合。戴宇軒笑說，「我真不知道有這樣的紀錄，很開心能歷史留名！」

女團暌違8年收銀

除了混雙摘金，李彩綺、風佑築與郭紫穎在女子團體金牌戰雖以0：6不敵南韓，仍收下2017年後首面女團銀牌，本屆1金、1銀作收。賽事結束後所有選手也將全力備戰年底登場的名古屋亞運國手選拔賽。

戴宇軒表示，亞錦賽奪金，信心一定有所提升，但也不能鬆懈，希望國手選拔時狀態能更好，目標是連兩屆出征亞運。

