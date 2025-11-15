自由電子報
體育 即時新聞

UBA》政大跨季51連勝 3菜鳥初試啼聲

2025/11/15 05:30

政大菜鳥張鈞淮獨拿10分。（大專體總提供）政大菜鳥張鈞淮獨拿10分。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕尋求衛冕的政治大學，昨在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽首戰談笑用兵，全隊12人輪番上陣都有得分，終場以118：59輕取中原大學，收下跨季51連勝。

政大謝昀達首戰進帳10分。 （大專體總提供）政大謝昀達首戰進帳10分。 （大專體總提供）

張鈞淮、謝昀達

雙雙進帳10分

政大自2023年3月4日後就不知輸球滋味，本季除了大四「雙子星」宋昕澔、吳志鍇坐鎮，還補進3名具備U18國手資歷的大一即戰力張鈞淮、謝昀達、傅雋堯，昨首戰就大勝59分，朝6連霸邁出第一步。

宋昕澔豪取20分，外籍生莫斯塔發14分、13籃板，吳志鍇13分，徐得祈12分，新人張鈞淮首戰即先發拿下10分，謝昀達10分、5助攻、5抄截，傅雋堯6分。政大教練陳子威認為，今年新人與以往不同，都具備不錯經驗，陣容能有更多調整空間，他也大讚3位菜鳥表現很棒，是球隊爭冠之路的重要戰力，會透過預賽階段多磨練。

張鈞淮過去是光復高中得分主力，只是4月就因傷所苦，一直到10月才開始練球，一起訓練的時間不算太多，他表示，現在身體才完全復原，真的很神奇，多虧球隊大力幫忙，只是還得適應團隊體系，「比賽前才知道要先發，畢竟教練不會先講，所以有點嚇到，但上了場就是繳出最好表現。」

