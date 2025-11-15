熊本大師賽》王子維今4強戰 對手封號僅供參考

王子維晉級熊本賽男單4強。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名32的王子維昨在熊本羽球大師賽男單8強戰，以21：14、21：13拍落丹麥好手傑姆克，挺進4強，今天將對決地主一哥奈良岡功大。

30歲的王子維對上球風兇悍的傑姆克，除了掌握好的攻擊機會，防守也讓對手難以攻破，頻頻殺球出界，越打越生氣。他透露，「我盡量限制對手的攻擊，加上很快掌握場地風向，就照著自己的節奏打，讓他自己產生失誤。」

王子維繼台北公開賽、印尼大師賽之後，今年第三度挺進4強，今天將對上擅長多拍來回的「磨王」奈良岡功大。王子維指出，「我不管他的封號，盡力打出自己要的節奏，不要被他牽著走。」

女單方面，邱品蒨在決勝局連得13分，以18：21、21：15、21：17逆轉隊友黃宥薰，連兩站挺進4強，今天要挑戰上屆亞軍印尼好手東宗。

男雙王齊麟／邱相榤也以21：16、21：16擊退馬來西亞組合鍾鴻健／海卡爾，4強將遭遇本季手握10冠、世界排名第1的南韓徐承宰／金元昊。過去兩度交手麟榤配都鏖戰3局後落敗，王齊麟稱對手為「大魔王」，會以挑戰者心態迎戰。混雙葉宏蔚／詹又蓁則與今年世錦賽銅牌法國組合吉凱爾／德爾呂爭奪決賽門票。

