布魯克斯記恨灰熊 贏球勾起怨念

〔記者梁偉銘／綜合報導〕布克昨包辦全場最高33分，外加5籃板、7助攻，加上「惡棍」布魯克斯18投12中貢獻32分，聯手助太陽在主場以133：98笑納5連勝，上季東部冠軍溜馬則苦吞6連敗，開季戰績1勝11負，與巫師並列聯盟墊底。

聯手布克 助太陽5連勝

以強硬難纏防守著稱的布魯克斯，今夏從火箭轉戰太陽出手次數大增，前2節就豪奪24分，改寫職業生涯上半場得分新高，賽後還不忘批評昔日東家限制其火力，並以2023年季後賽首輪對湖人為例，「我完全投不進，克萊曼（灰熊總管）還叫我一場只能出手6次，根本不給信心，你也無法感受到能量。」他強調，球員都想贏球，卻會陷入那種氛圍，就算努力花時間練習還是投不進，「那是我最後一次沒信心，之後我決定把這種聲音關掉。」

太陽射手艾倫因腿傷只打12分鐘提前退場，布魯克斯挺身而出，和布克輪番開火壓制溜馬，目前戰績8勝5敗暫居西部第7，布克也盛讚布魯克斯：「他是我遇過最勤奮的隊友之一，每天總花數小時訓練，甚至有傷在身仍堅持到底。」

