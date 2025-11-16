TPBL》本土戰神爭氣 雷蒙恩籃板新天王

戰神張兆辰單場進帳14分。

〔記者盧養宣／台北報導〕在滿場5500名球迷助威下，台北戰神昨團隊6人得分超過雙位數，終場以97：87擊敗衛冕軍新北國王，收下對戰2連勝，賽後戰績3勝2敗和新竹攻城獅並列TPBL聯盟第2。

戰神雷蒙恩（中）繳出雙十表現，成為TPBL首位達成200顆籃板的本土球員。

單場12顆籃板 200俱樂部

戰神除得分機器洛夫頓獨攬全場最高28分，先發的本土球員也有出色發揮，錢肯尼挹注17分，25歲前鋒張兆辰三分球5投4中攻下生涯新高14分，雷蒙恩貢獻10分、12籃板，成為聯盟首位累積200顆籃板的本土球員。

張兆辰拚勁獲肯定

總教練許皓程指出，此役獲勝關鍵在於有狀況時都有不同的球員挺身而出，打出團隊精神，希望今天對決龍頭雲豹能延續氣勢，他也很欣慰本土球員的成長，「兆辰今天有這樣的表現我不意外，我們本土球員在休賽季做了很多準備，絕對實至名歸，戰神一直努力給本土選手機會，將他們視為球隊最寶貴的資產，無論選秀是第幾順位，球隊都會用心培養。」

國王近期易帥，由洪志善代掌兵符，在聯盟程序完成後，昨正式迎來執教首戰，他認為，自己沒有做好一位教練該做的準備，戰神打得更有侵略性，「我們打得不夠聰明、不夠積極。」

奧帝繳出全隊最高17分、9籃板，但提前犯滿離場，林彥廷16分、11助攻都寫下本季新高，林書緯13投3中只拿下8分、5次助攻。

