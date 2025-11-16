TPBL》獅謹記教訓 一路壓著特攻打

攻城獅主場開幕戰擊潰特攻，一哥高國豪貢獻本土最高19分。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅昨迎來主場開幕戰，在5532名球迷加持下，全隊轟進13記三分球，最終以102：85輕取新北中信特攻收下2連勝，今將續在主場迎戰高雄海神。

高國豪飆19分 主場開紅盤

攻城獅多點開花，德魯攻下全隊最高27分、14籃板，一哥高國豪繼上戰對國王砍下20分後，昨再度貢獻本土最高19分，他愈來愈適應2號位角色，「除了把教練交給我的任務做好，也會透過影片讓自己更進步。」

攻城獅上次面對特攻在最後一節遭翻盤，昨沒讓惡夢重演，總教練威森指出，團隊上半場僅讓對手拿下37分，防守表現值得肯定，雖然第3節稍微遇到亂流，所幸及時做出調整，「大家今天打得很拚命，我為團隊感到驕傲。」

特攻火力不佳，三分球37投僅9中，命中率24.3%，主將阿巴西手感持續低迷，11投3中只拿7分，射手謝亞軒5記三分球拿下本季最佳24分，他表示，教練團與隊友都鼓勵自己持續出手，很高興終於能反彈，「今天我們沒有打出球隊的風格，會在練球時修正，希望下一場能調整過來。」

