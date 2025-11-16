自由電子報
體育 即時新聞

突破「齡」極限 哈登、柯瑞締新猷

2025/11/16 05:30

柯瑞連兩場得分突破45分。（路透）柯瑞連兩場得分突破45分。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕36歲的哈登昨締造41分大三元，37歲的柯瑞也連兩役飆破45分關卡，兩位傳奇老將雙雙締造聯盟紀錄，率領快艇、勇士奪勝。

哈登（右）完成生涯第82次大三元。（路透）哈登（右）完成生涯第82次大三元。（路透）

哈登最老40分大三元

快艇與獨行俠歷經兩度延長賽，雷納德仍因傷休兵，哈登挺身而出，出賽51分鐘，繳出41分、14籃板和11助攻，力助快艇133：127踢館成功，終止6連敗。哈登自豪地說：「我打球就是為了獲勝，只要努力付出，自然水到渠成。」

哈登以36歲又81天超越「大鳥」柏德成為史上最老的「40分大三元」球員，也是職業生涯第82次、改披快艇戰袍後第8次大三元。苦吞3連敗的獨行俠總教練奇德嘆說：「你必須把手舉起來，他是全世界最會製造犯規的球員之一。他很清楚該做什麼，不一定靠投籃，站上罰球線也能得分，他總能找到想要的出手，這就是偉大球星和一般球員的差別。」

柯瑞背靠背得分45+

柯瑞繼前役豪奪46分後，昨又火力全開狂砍49分，帶領勇士以109：108險勝地主馬刺，他也以37歲246天成為史上連兩戰至少拿45分的最年長球星。9記三分彈破網的柯瑞強調，馬刺是支強悍勁旅，能在聖安東尼奧連贏兩場意義重大，「我們眾志成城，我的得分看起來很亮眼，但勝利是大家一起拚出來的。」

