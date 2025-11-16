叩關年終賽 麟榤配墊高籌碼

王齊麟（左）與邱相榤力拚年終賽資格。（Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨在熊本羽球大師賽男雙4強賽，以19：21、19：21不敵世界排名第1的南韓組合徐承宰／金元昊，苦吞對戰3連敗，無緣決賽，不過兩人連兩站打出佳績，也暫時進入年終總決賽8強名單。

男雙4強止步 賺進積分

王齊麟／邱相榤前兩次對戰徐承宰／金元昊都鏖戰3局才吞敗，昨兩局也都有機會拿下，無奈關鍵時刻不是手軟就是出現輪轉默契的瑕疵，讓王齊麟大嘆很可惜。

請繼續往下閱讀...

雖然無緣連兩站挺進決賽，但王齊麟／邱相榤在海洛公開賽封王，熊本站又斬獲6420分，下週公布的年終賽積分將以6萬6120分暫居第8。麟榤配若能在下週開打的最後一站澳洲公開賽穩定發揮，有機會獲得首張年終賽門票，王齊麟則表示，「一切隨緣啦！」

台灣隊昨全軍覆沒，邱品蒨以16：21、14：21不敵印尼好手東宗，無緣連兩站晉級女單決賽；男單王子維以11：21、12：21敗給日本一哥奈良岡功大，混雙葉宏蔚／詹又蓁也以17：21、12：21輸給法國組合吉凱爾／德爾呂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法