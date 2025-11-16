自由電子報
恰總冬盟第一勝 血與失誤共舞

2025/11/16 05:30

恰總冬盟第一勝 血與失誤共舞台灣山林隊許庭綸單場雙安、2打點。
（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊昨在亞洲冬季聯盟開幕戰發生4次失誤，但靠著全場10安，包括許庭綸釋放壓力的雙安、2分打點，終場以8：6逆轉日職聯隊，總教練彭政閔進帳冬盟執教首勝，日職聯隊陽柏翔單場2支三壘安打，飛快速度再度驚艷台灣球迷。

效力日職樂天金鷲的台將陽柏翔，單場敲出兩支三壘安打。（中職提供）效力日職樂天金鷲的台將陽柏翔，單場敲出兩支三壘安打。（中職提供）

內野4失誤

彭政閔執教冬盟台灣山林隊，首戰旗開得勝。（中信兄弟提供）彭政閔執教冬盟台灣山林隊，首戰旗開得勝。（中信兄弟提供）

打線10安補破網

山林隊首戰守備狀況連連，一壘李勛傑、二壘張士綸、三壘張仁瑋、游擊劉俊緯都失誤，創下「內野失誤大滿貫」。其中，劉俊緯7局上沒接到捕手的盜壘助殺球，被砸中鼻子血流如注，緊急送醫。

山林隊亮點

許庭綸雙安2打點

彭政閔坦言，開賽仍在緊張氛圍，但這不是藉口，如何從經驗中學到東西才是重點。談到劉俊緯慘痛的流血失誤，恰總認為他是想趕快抓跑者，手套太早拉下來，「全隊才練習2天，傳球還需要再注意，希望俊緯沒事，休息後能趕快回歸。」

日職聯隊在陽柏翔三壘安打帶領下，打完3局上領先4分，許庭綸3局下用2分打點的破蛋二壘安打還以顏色，且球差點飛出全壘打牆，雖然退場被隊友虧「沒做重訓」，但他記取恰總的金言，不怕失敗勇於在場上揮棒。

「恰哥跟我說，你這種身材，打一些很鳥的安打沒什麼用。」許庭綸表示，教練有說冬盟失敗不會怎麼樣，在場上大膽去做。

日職陽柏翔

跑出兩支三壘打

效力樂天金鷲的陽柏翔，在桃園交流賽已讓球迷見識速度，昨又單場2支三壘安打，2球都朝中外野手許庭綸的方向而去，速度之快讓他大開眼界。

第一次親眼看陽柏翔打球的彭政閔更透露，他擊出二壘滾地球的第一打席，碼表測到上一壘只花3秒84，恰總一度懷疑：「不知道是我按太快，還是怎麼樣。」

陽柏翔表示，他擊球後都是全力衝刺，拚出任何有內野安打或上壘的可能，「希望能把自己的優勢展現在球場上，讓球隊知道我的努力。」

