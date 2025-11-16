陳聖凱選秀失意 把冬盟當期末考

台灣山林隊陳聖凱中繼1.2局無失分，拿下勝投。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕冬盟對多數選手來說是切磋異國球風，中信兄弟20歲自培左投陳聖凱卻自稱是「期末考」，表現攸關明年能否繼續當職棒選手，他昨對日職聯隊初登板中繼1.2局無失分，猛飆2K，在續約之路踩出好的第一步。

陳聖在3局上接替2.1局掉4分的先發投手林鋅杰，一上場就飆出三振，雖被矢野泰二郎敲二壘安打，仍將傷害降到最少、化解危機，並續投4局上繳出3上3下，合計1.2局無四壞，只被敲出1支安打，勇奪開幕戰勝投。

看見陳聖凱面對首打席就飆K，彭政閔的眼睛為之一亮，「他今年上場時，一開始都不是那麼好，看得出來他準備更多來面對比賽，球路讓日職打者感覺有點壓力，希望能繼續保持。」

178公分的陳聖凱有球速但控球不佳，連2年在測試會獲得球隊推薦叩關選秀，卻都落榜，今年選秀後，母隊屏東紅尾成棒隊轉告他，中信詢問願不願意接下自主培訓合約，「我沒有猶豫，想說去拚拚看！」

兄弟自培球員 力拚續約

透過自培合約加入，陳聖凱坦言難免會想表現給教練看，導致想太多，投球狀況沒有太好，合計在二軍出賽5場防禦率4.50。他自稱冬盟是「期末考」，「想辦法在每隔細節都做紮實，做不好的地方在比賽中修正過來。」

彭政閔指出，陳聖凱球速夠，也才20歲，無論身體素質或球速都有可期待的地方，只是比賽經驗較少，才會讓他參加冬盟觀察是否續約。

