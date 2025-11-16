自由電子報
體育 即時新聞

恰總惜才余謙 「不想每年看他打冬盟」

2025/11/16 05:30

余謙（中信兄弟提供）余謙（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕連續2年在沖繩、台灣參加冬季聯盟的中信兄弟余謙，今晚將扛下台灣山林隊的先發投手，對上台灣海洋隊「台鋼潛水艇」陳宇宏，今年遇上大低潮的余謙，希望能找回過往的球速，力拚明年站穩一軍。

兄弟第一指名 今冬盟先發

余謙去年打沖繩冬盟受傷，春訓實戰投球最快只剩136公里，球季中又有骨刺問題，整季僅在一軍出賽1場2局，寫下生涯新低，今年又再參加冬盟，台灣山林隊教頭彭政閔坦言，不想每年都看到他打冬盟，這代表在季中沒辦法貢獻，「他是第一指名，有實力，期待他能投出身價。」

余謙在季末球速一度回升至146公里，回二軍又下滑，球速落差是他想解決的問題。秋訓結束後，余謙運用運科來尋找問題，盼把節奏跟球速找回來，並在冬盟設下找回球速。

參加冬盟前，中信教頭平野惠一也有特別叮嚀。余謙表示，身體狀態從去年底到現在都不太穩定，平野希望他不要受傷，在冬盟可以完整出賽就好。

明年中信的本土輪值之爭提早在冬盟上演，21歲新星盧孟揚手部雖不適，卻因距離球團設下的年度局數仍差2、30局，主動向球團請纓打冬盟，彭政閔透露，盧孟揚可能以不同身份登板。

