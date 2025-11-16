黑豹旗》平鎮穀保大場面 16強提前上演

平鎮投手吳丞顥（右）獲學長林維恩親贈台灣隊實戰釘鞋。 （記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕平鎮高中昨在黑豹旗32強戰以8：0擊敗秀峰高中，16強將提前遭遇穀保家商。

美和晉級黑豹旗16強，追平隊史紀錄。（記者徐正揚攝）

平鎮與穀保在黑豹旗曾六度爭冠，今年將是兩隊首次在16強戰強碰，平鎮總教練吳柏宏指出，曾在高中木棒聯賽16強就對到穀保，黑豹旗是單敗淘汰，1場比賽的輸贏很難講，就看球員臨場的表現與反應，「很久沒在這麼前面遇到他們，還是按照球隊平日的訓練，也提醒選手把練習的成果表現出來，結果不用想太多。」

平鎮吳丞顥好投

獲林維恩暗助

吳丞顥投5局無失分，只被擊出2支安打，球速最快測得149公里，他表示，剛開賽有點太亢奮，後面才比較進入狀況，因為只專注在投好每1球，沒注意第4局才被擊出第1支安打，他還透露，這場穿的釘鞋是林維恩在經典賽資格賽時穿的，上面印有TEAM TAIWAN字樣，上週學長主動送給他，之前他只在練習時穿過，「第一次在比賽穿，有加成的效果。」

另一戰，美和高中打完3局以2：0領先玉里高中，4局上雖被扳平，4局下靠林聖唯、陳柏安、林亞聖相繼安打拿回領先，再趁暴投追加保險分，7局上擋下玉里的最後反撲只掉1分，最終4:3險勝。教練李志傑指出，比賽前段應該可以多拿3分，可惜選手沒有把握住，贏得較驚險，隊史過去最佳成績是16強，下一場再贏新社高中就是首次晉級8強，「看今年能不能破一下，應該有很大的機會。」

