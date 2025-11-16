自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑豹旗》平鎮穀保大場面 16強提前上演

2025/11/16 05:30

平鎮投手吳丞顥（右）獲學長林維恩親贈台灣隊實戰釘鞋。 （記者徐正揚攝）平鎮投手吳丞顥（右）獲學長林維恩親贈台灣隊實戰釘鞋。 （記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕平鎮高中昨在黑豹旗32強戰以8：0擊敗秀峰高中，16強將提前遭遇穀保家商。

美和晉級黑豹旗16強，追平隊史紀錄。（記者徐正揚攝）美和晉級黑豹旗16強，追平隊史紀錄。（記者徐正揚攝）

平鎮與穀保在黑豹旗曾六度爭冠，今年將是兩隊首次在16強戰強碰，平鎮總教練吳柏宏指出，曾在高中木棒聯賽16強就對到穀保，黑豹旗是單敗淘汰，1場比賽的輸贏很難講，就看球員臨場的表現與反應，「很久沒在這麼前面遇到他們，還是按照球隊平日的訓練，也提醒選手把練習的成果表現出來，結果不用想太多。」

平鎮吳丞顥好投

獲林維恩暗助

吳丞顥投5局無失分，只被擊出2支安打，球速最快測得149公里，他表示，剛開賽有點太亢奮，後面才比較進入狀況，因為只專注在投好每1球，沒注意第4局才被擊出第1支安打，他還透露，這場穿的釘鞋是林維恩在經典賽資格賽時穿的，上面印有TEAM TAIWAN字樣，上週學長主動送給他，之前他只在練習時穿過，「第一次在比賽穿，有加成的效果。」

另一戰，美和高中打完3局以2：0領先玉里高中，4局上雖被扳平，4局下靠林聖唯、陳柏安、林亞聖相繼安打拿回領先，再趁暴投追加保險分，7局上擋下玉里的最後反撲只掉1分，最終4:3險勝。教練李志傑指出，比賽前段應該可以多拿3分，可惜選手沒有把握住，贏得較驚險，隊史過去最佳成績是16強，下一場再贏新社高中就是首次晉級8強，「看今年能不能破一下，應該有很大的機會。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中