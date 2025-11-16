黑豹旗》武陵的世界大賽 被KO也開心

楊芷寓（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕升學名校武陵高中昨在黑豹旗全國高中棒球大賽，力拚4局後雖以0：15遭傳統強隊榖保家商扣倒，仍寫下隊史首次殺進32強紀錄，全隊賽後開心列隊答謝現場觀眾的加油，唯一女球員楊芷寓4局下登板，面對3名打者拿到1個出局數。

武陵第1局雖狂丟9分，若非鎮守中外野的隊長呂文鎧受陽光影響不慎滑倒，球接進手套又掉出來，有機會讓穀保一開賽就掛零。呂文鎧認為，可以對榖保非常難得，感覺像在和世界前幾名的球隊比賽。

請繼續往下閱讀...

唯一女將楊芷寓登板

武陵總教練彭聖兆指出，武陵是很自主的球隊，調度也是選手自行安排，他只負責在適當時機喊暫停，與穀保這種強隊交手能撐到第4局很不錯了，「我們以前從沒打到第4輪，今年陣容應該是最好的一屆，連校長都來加油。」

楊芷寓在落後13分時上場投球，先被擊出高飛犧牲打，對劉承佐投出觸身球後又被曾聖恩擊出安打，穀保再添2分達到4局相差15分的扣倒規定。她表示，能在黑豹旗上場很緊張也很開心，感謝呂文鎧的接殺幫她抓到1個出局數。

楊芷寓國小開始喜歡棒球，跟著爸爸看中華職棒，以前最喜歡的球隊是桃猿，後來轉支持統一獅，最喜歡的職棒球員是拿莫．伊漾，「統一有很多帥哥，但最帥的是拿莫。」長大以後想當棒球記錄員，「可以記下每一個瞬間，去回想那個Play發生什麼事。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法