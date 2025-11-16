南韓感受台棒威脅 罕見揪日交流賽

岸田行倫5局下代打建功，敲出3分彈超前比數，助日本在交流賽首戰奪勝。 （產經新聞提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕為備戰明年世界棒球經典賽，南韓邀請日本舉行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽，昨在東京巨蛋進行第1戰，日本雖落後3分仍從從容容，先在4局下回敬3分大局扳平，5局下再鯨吞6分，終場以11：4大勝南韓。兩隊今天進行第2戰，各由22歲的中日龍金丸夢斗、上週剛滿19歲的韓華鷹鄭宇宙擔任先發投手。

邀日本打兩場 首戰遭逆轉

日本昨由歐力士24歲左投曾谷龍平先發，3局無安打無失分，球速最快151公里，4局上森浦大輔接替投球，被安賢民、宋成文接連開砲轟掉3分，南韓取得3：0領先。日本4局下猛攻1輪快速扳平，也打退南韓先發投手郭彬，5局下更火力全開，在代打岸田行倫轟出超前3分彈的帶動下，狂攻11人次灌進6分，9：3拉開領先，8局下再添2分。

據熟悉南韓棒球的日職人士透露，這次交流賽是南韓提出，主因在於國際賽對日本連敗，上次贏球已是2015年12強賽，加上台灣強勢崛起，在去年12強賽擊敗南韓、日本勇奪隊史首冠，讓南韓產生危機感，由於兩隊將在明年經典賽預賽交手，韓方主動邀約是前所未有的舉動，日方起初感到驚訝，但希望參考南韓做法，學習適應投球時鐘、PitchCom，更快貼近國際賽的節奏。

