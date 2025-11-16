自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

南韓感受台棒威脅 罕見揪日交流賽

2025/11/16 05:30

岸田行倫5局下代打建功，敲出3分彈超前比數，助日本在交流賽首戰奪勝。 （產經新聞提供）岸田行倫5局下代打建功，敲出3分彈超前比數，助日本在交流賽首戰奪勝。 （產經新聞提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕為備戰明年世界棒球經典賽，南韓邀請日本舉行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽，昨在東京巨蛋進行第1戰，日本雖落後3分仍從從容容，先在4局下回敬3分大局扳平，5局下再鯨吞6分，終場以11：4大勝南韓。兩隊今天進行第2戰，各由22歲的中日龍金丸夢斗、上週剛滿19歲的韓華鷹鄭宇宙擔任先發投手。

邀日本打兩場 首戰遭逆轉

日本昨由歐力士24歲左投曾谷龍平先發，3局無安打無失分，球速最快151公里，4局上森浦大輔接替投球，被安賢民、宋成文接連開砲轟掉3分，南韓取得3：0領先。日本4局下猛攻1輪快速扳平，也打退南韓先發投手郭彬，5局下更火力全開，在代打岸田行倫轟出超前3分彈的帶動下，狂攻11人次灌進6分，9：3拉開領先，8局下再添2分。

據熟悉南韓棒球的日職人士透露，這次交流賽是南韓提出，主因在於國際賽對日本連敗，上次贏球已是2015年12強賽，加上台灣強勢崛起，在去年12強賽擊敗南韓、日本勇奪隊史首冠，讓南韓產生危機感，由於兩隊將在明年經典賽預賽交手，韓方主動邀約是前所未有的舉動，日方起初感到驚訝，但希望參考南韓做法，學習適應投球時鐘、PitchCom，更快貼近國際賽的節奏。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中