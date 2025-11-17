台玻台豐公開賽》台泰混血猛將 艾克帕里特奪冠

父親為台灣人的泰國選手艾克帕里特（中）奪冠。（TPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025台玻台豐公開賽昨進行最後一回合，帶著1桿領先出發的台灣選手洪健堯在這回合揮出70桿，以總桿270桿屈居亞軍，和生涯首座亞巡冠軍擦身而過；泰國好手艾克帕里特揮出67桿，以總桿268桿奪冠。

洪健堯遭逆轉，以總桿270桿屈居亞軍。（TPGA提供）

遭逆轉銀恨 洪健堯失望

35歲的洪健堯在前年杭州亞運摘下男子高爾夫個人銅牌，這週在台玻台豐公開賽前3回合表現穩健，分別繳出65、65、70桿且保持領先。昨他帶著1桿領先出發，他在前9洞抓下4鳥，轉場後連續5洞保Par，可惜在15、16洞吞下柏忌，給了泰國好手艾克帕里特機會逆轉超車，他也無緣帶回金盃。

和冠軍失之交臂，令洪健堯有些失望，他說：「我想我可能欠缺一點運氣，我已經盡全力了，而且老實說，我不覺得自己表現比艾克帕里特差，但也找不到落敗的原因，可能缺一點運氣也或許是上天要我更加努力，為我安排其他更大的比賽。」

艾克帕里特 父為台灣人

艾克帕里特昨抓下6鳥、吞1柏忌，繳出67桿，並以總桿268桿獲勝。這次比賽由他的妻子擔任桿弟，成功抱回冠軍，他說：「這對我來說真的很特別也很感動，我今天整天都在自言自語，希望自己可以專注一點。」值得一提的是，艾克帕里特是台泰混血，他的父親是台灣人，母親泰國人，並擁有中文名字吳泰賜，提到自己的父親，他說：「從小是我爸教我打球的，我想他會為我的表現感到驕傲。」

