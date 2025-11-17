自由電子報
體育 即時新聞

總統盃街舞決賽 賴感謝「舞」林高手出招

2025/11/17 05:30

總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽，晚間進行決賽。圖為奧運選手孫振（記者王藝菘攝）總統賴清德、運動部長李洋出席總統盃街舞大賽，晚間進行決賽。圖為奧運選手孫振（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025總統盃街舞大賽決賽昨在凱達格蘭大道圓滿落幕，總統賴清德親自出席頒獎典禮，他感謝各界「舞」林高手參賽，也希望這項首度舉辦的盛事能一年比一年盛大。

總統盃街舞大賽昨進行決賽。（記者王藝菘攝）總統盃街舞大賽昨進行決賽。（記者王藝菘攝）

奧運國手孫振 共襄盛舉

總統賴清德（中）與運動部長李洋（右）出席觀賽。（記者塗建榮攝）總統賴清德（中）與運動部長李洋（右）出席觀賽。（記者塗建榮攝）

總統盃街舞決賽昨由全國216組脫穎而出的隊伍齊聚，創下台灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，奧運霹靂舞國手孫振也共襄盛舉，評審團陣容更都是一時之選，被譽為「街舞史上最強評審團」。

賴清德指出，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出屬於自己的宇宙，政府推廣街舞的同時，也是鼓勵創作。賴清德更提到，決賽地點選在總統府前廣場舉行，「就是把這個過去追求民主的政治場域獻給全國人民舉辦運動賽事。」

賴清德提到，今年街舞大賽參賽者年齡橫跨U15、U18到社區媽媽以及長輩，總統盃就是全民運動的主場，今年是首度舉辦，希望一年比一年盛大，一年辦得比一年好。

運動部長李洋表示，從去年孫振擔任奧運掌旗官，到今年運動部成立，再到昨天的總統盃，都顯示政府對街舞文化的重視，李洋強調，「運動部的成立希望能符合各界期待，藉由全民參與推動全民運動。」

