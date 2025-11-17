余謙首局炸鍋 遭海洋隊無情KO

台灣山林隊余謙先發出師不利，第一局就投40球狂掉4分退場。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟昨上演「中職內戰」，「台鋼潛水艇」陳宇宏先發繳出5局好投，技壓中信兄弟第1指名余謙，打線更給予龐大火力支援，前5局就猛灌11分，全場合計狂敲16支安打，率領台灣海洋隊以15：1擊敗山林隊，勇奪本屆冬盟第1勝。

台灣海洋隊陳宇宏先發繳出5局好投，奪下冬盟生涯首勝。（中職提供）

余謙連續2年季後都參加冬盟，台灣山林隊教頭彭政閔賽前才期待能投出身價，初登板的台灣冬盟卻出師不利，開賽前3名打者就四壞2次，隨後遭連續長打伺候，第一局投40球狂掉4分退場，遭台灣海洋隊無情KO，最快球速只有143公里，首秀就吞敗投。

請繼續往下閱讀...

恰總直言

想法太多、猶豫不決

恰總直言，余謙這場投得很猶豫，想法很多，節奏拖得很慢，很多球都在投球時鐘剩3至5秒才出手，賽後會去問他為何會如此，「想法很多是他這幾年會有的問題，在目前定位不是那麼明確的情況下，應該是要100%的力量去投，而不是猶豫不決。」

台灣山林隊投手大崩壞，推派7投只有陳原維無失分，全場被敲16支安打，有多達9次四壞，賽後恰總立即集合全隊講話，希望投手們去思考為何球投不進去好球帶，以及為何會挨打，從中研究對戰打者策略，「必須透過這個比賽，他們才知道跟這個層級的落差。」

陳宇宏繳5局好投

奪冬盟首勝

隊友局局狂轟猛炸，休息間隔拉超長，台灣海洋隊先發投手陳宇宏卻穩健出擊，前3局幾乎完全壓制，4局下雖被敲2支長打，多虧蔡琞傑來不及回壘形成雙殺的跑壘失誤，讓他無失分收場，合計5局3K無失分，僅被敲4支安打，奪下冬盟生涯首勝。

5局看似沒什麼，對陳宇宏來說卻不容易，上次能投到5局已是去年球季，他說，「我的目標就是吃完投手責任局數，也知道自己先發時，對手會排很多左打上陣，秋訓都在強化這部分的課題。」昨被敲的4安，只有2安被左打擊出，有個不錯的開始，「冬盟是個證明自己的舞台，我想讓大家知道，自己也能勝任先發的角色。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法