自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

余謙首局炸鍋 遭海洋隊無情KO

2025/11/17 05:30

台灣山林隊余謙先發出師不利，第一局就投40球狂掉4分退場。（中職提供）台灣山林隊余謙先發出師不利，第一局就投40球狂掉4分退場。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟昨上演「中職內戰」，「台鋼潛水艇」陳宇宏先發繳出5局好投，技壓中信兄弟第1指名余謙，打線更給予龐大火力支援，前5局就猛灌11分，全場合計狂敲16支安打，率領台灣海洋隊以15：1擊敗山林隊，勇奪本屆冬盟第1勝。

台灣海洋隊陳宇宏先發繳出5局好投，奪下冬盟生涯首勝。（中職提供）台灣海洋隊陳宇宏先發繳出5局好投，奪下冬盟生涯首勝。（中職提供）

余謙連續2年季後都參加冬盟，台灣山林隊教頭彭政閔賽前才期待能投出身價，初登板的台灣冬盟卻出師不利，開賽前3名打者就四壞2次，隨後遭連續長打伺候，第一局投40球狂掉4分退場，遭台灣海洋隊無情KO，最快球速只有143公里，首秀就吞敗投。

恰總直言

想法太多、猶豫不決

恰總直言，余謙這場投得很猶豫，想法很多，節奏拖得很慢，很多球都在投球時鐘剩3至5秒才出手，賽後會去問他為何會如此，「想法很多是他這幾年會有的問題，在目前定位不是那麼明確的情況下，應該是要100%的力量去投，而不是猶豫不決。」

台灣山林隊投手大崩壞，推派7投只有陳原維無失分，全場被敲16支安打，有多達9次四壞，賽後恰總立即集合全隊講話，希望投手們去思考為何球投不進去好球帶，以及為何會挨打，從中研究對戰打者策略，「必須透過這個比賽，他們才知道跟這個層級的落差。」

陳宇宏繳5局好投

奪冬盟首勝

隊友局局狂轟猛炸，休息間隔拉超長，台灣海洋隊先發投手陳宇宏卻穩健出擊，前3局幾乎完全壓制，4局下雖被敲2支長打，多虧蔡琞傑來不及回壘形成雙殺的跑壘失誤，讓他無失分收場，合計5局3K無失分，僅被敲4支安打，奪下冬盟生涯首勝。

5局看似沒什麼，對陳宇宏來說卻不容易，上次能投到5局已是去年球季，他說，「我的目標就是吃完投手責任局數，也知道自己先發時，對手會排很多左打上陣，秋訓都在強化這部分的課題。」昨被敲的4安，只有2安被左打擊出，有個不錯的開始，「冬盟是個證明自己的舞台，我想讓大家知道，自己也能勝任先發的角色。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中