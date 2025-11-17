自由電子報
體育 即時新聞

季後「食訓」增重 盧孟揚1天6餐

2025/11/17 05:30

盧孟揚近期聘請個人營養師，執行1天6餐「食事訓練」增重。（中信兄弟提供）盧孟揚近期聘請個人營養師，執行1天6餐「食事訓練」增重。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕今年首度開季一軍的中信兄弟21歲新星盧孟揚，主動表達想參戰冬季聯盟而加入台灣山林隊，近期他聘請個人營養師，執行1天6餐的「食事訓練」增重，希望加強明年續航力，爭取渴望已久的中職一軍首勝。

盼加強續航力

拚渴望已久一軍首勝

盧孟揚剛進職業就有吃不胖的煩惱，一頓熱炒可吃5至6碗飯的他，從剛到中信的63公斤到目前才增至71公斤，為了明年球季突發猛進，2個月前聘請營養師，希望春訓前能增至78公斤，並朝向長期目標90公斤邁進，「我的腸胃異於常人，營養師為我規劃營養品和每天該吃的東西，1天6餐，讓自己不要有餓的感覺。」

自請再戰冬盟

補足今年破百局目標

盧孟揚在一軍生涯已出賽20場，包括13場先發，生涯首勝遲遲尚未開張，戰績0勝4敗，今年7月在二軍一度手肘不適傷退，所幸沒有大礙，只是受傷痛影響，今年一、二軍合計僅投59.1局，比去年85局還要少，讓他想要再戰冬盟，盡可能靠近原本設定破百局的的目標。

盧孟揚回憶7月3日在二軍的傷退，當時並不是投到痛才退場，而是有點不適就叫防護員上丘，「這是我第1次叫防護員上來，多少有點擔心，所幸沒結構性損傷，只是投球發力的順暢度和投球機制，要從冬盟的比賽中慢慢去感受。」

