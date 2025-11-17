自由電子報
日職選秀落榜 日社會人四番不沮喪

2025/11/17 05:30

日本社會人四番外山優希，將冬盟視為明年拚進日職的第一步。（中職提供）日本社會人四番外山優希，將冬盟視為明年拚進日職的第一步。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕為了明年在名古屋亞運雪恥，日本社會人隊在亞洲冬季棒球聯盟觀察更多年輕好手，扛下四番的23歲的左砲手外山優希是最大亮點，前天開幕戰對中職投手夯滿貫，昨又對韓職聯隊敲追平分安打，率隊以5：5握手言和，冬盟2戰還沒輸球。

外山畢業於日本開星高校和專修大學，隨後效力「速霸陸汽車」展開社會人生涯，今年邁向第2年，雖然以「一壘強打」的賣點叩關日職選秀，最終卻落榜，隔天他就收到冬盟邀請，報到日本社會人隊備戰，沒有時間感到沮喪。

外山將冬盟視為明年拚進日職的第一步，他分析今年打擊有進步，新的一年要增加守位，並擴大守備範圍。平時在非賽季期間，他在「速霸陸汽車」上班，待在零件部門做些簡單文書工作，賽季期間公司則放行選手專心練球，「很感謝公司，還有上司都會協助我的勤務。」

外山優希盼強化守備

明年再叩關日職

日本社會人在2023年杭州亞運遭遇震撼教育，寫下日本棒球史首次輸中國隊的慘痛紀錄，即便最終仍以銅牌收尾，明年以地主身份迎接名古屋亞運，有非贏不可的壓力，而日本前次亞運棒球金牌得追溯至1994年，當年也是在日本舉行。

日本社會人監督川口朋保在今年亞錦賽冠軍戰以11：0重挫台灣隊，完成2連霸，最大目標仍是亞運戰場，他直言台灣和南韓隊都有很多好投手，要突圍不是那麼容易，即便仍在帶冬盟，已在煩惱到時候該怎麼得分。

