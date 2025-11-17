中職季後戰力外 恐連4年逾50人

樂天桃猿第一波釋出曾仁和等5人，最快本週公布。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職規章規定，各球團應於每年11月30日前，向聯盟提交季後契約保留球員60人名單，由於距離期限只剩2週，各隊內部作業即將完成，繼統一獅於季後挑戰賽失利後宣布釋出林益全等4人，樂天桃猿第一波釋出曾仁和等5人最快在本週公布，今年季後非契約保留球員的人數與動向都會是關注焦點。

中職2022年季後非契約保留球員59人是史上首次突破50人，2023年即便新軍台鋼雄鷹60人名單未滿，其他5隊合計仍有50人被釋出，去年衝上69人創下史上新高，扣除引退、行使自由球員與旅外球員權利、規劃轉任教練仍多達56人，按照今年季中選秀49人獲指名僅2人未加盟的補充量推估，有機會寫下連續4年季後至少50人被釋出。

統一獅第一波釋出林益全、阮裕智、李嘉祥、楊竣翔，39歲的林益全今年整季沒上過一軍，4年內三度於季後被釋出，球員生涯恐已告終；樂天除了自行在社群媒體宣布的馮健庭、上週退出球隊群組的曾仁和，被披露第一波還有劉昱言、賴知頎、溫展樂，曾仁和近2年只出賽15場，WHIP、防禦率逐年暴漲，最快球速從2023年149公里至少下降5公里，雖有球隊列入網羅考慮，但還要審慎評估他近兩年的傷勢與今年在二軍的出賽內容。

季後非契約保留球員雖不乏母隊簽回、轉戰他隊的例子，佔整體比例約在20％上下，有八成的球員必須設法另謀生計，預計明年開打的中國棒球城市聯賽（CPB）傳出已被列為短期打工選項，早在11月初就有不少台灣教練和球員有意前往，今年季後會有多少被釋出球員出現在CPB各隊的球員名單上，屆時勢必成為一大話題。

