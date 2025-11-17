日韓交流賽》南韓雙轟逼和 終止對日10連敗

日本隊終結者大勢9下關門不成，被韓國敲出陽春砲追平比數。（產經新聞提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕日韓交流賽昨天進行最後的第2戰，日本隊掌握南韓隊頻頻投出四壞球的契機，埋伏在7、8棒的佐佐木泰和石上泰輝合力貢獻5分打點，南韓隊則在最後兩局開轟，7：7和局收場，終止歷年對戰10連敗。

南韓隊由上週剛滿19歲的鄭宇宙先發，力投3局無失分、無安打，有4次三振、1次四壞球，取得3：0領先退場後，南韓隊牛棚馬上把領先的分數花光。

南韓隊投手群首戰投出11次四死球，是4:11吞敗的主因，昨天又送出12次，光是4、5局就出現7次保送，三度在滿壘時四壞球送分，讓日本隊只擊出4支安打就攻下6分。第8局南韓隊又投出3次四壞球，再度在滿壘時保送送分。

8局下南韓隊安賢民擊出陽春全壘打，追到6：7，9局下2出局後金周元也轟出陽春砲。

擔任日韓交流賽台灣電視轉播球評的劉東洋指出，南韓隊展現出優異長打能力，尤其是連兩場開轟的安賢民，不只可以全壘打，面對日本隊這種等級的投手，選球仍然做得很好，昨就選到3次四壞球，將是台灣隊最需要警戒的南韓打者。

劉東洋說，日本隊這次比較缺乏長打型選手，但是確實擊球做得非常好，一旦對手出現較多保送或犯錯，就能掌握機會大量得分，對上他們，投手和守備都要非常謹慎。

日韓和台灣在明年3月的世界經典賽都分在C組預賽，屆時將捉對廝殺，台灣隊這次也由總教練曾豪駒率領林岳平、高志綱等教練到東京巨蛋觀戰，對重新成軍的新一代日韓國家隊，都有第一手掌握。

