體育 即時新聞

SBL假球案宣判 主謀柯旻豪 重判7年

2025/11/18 05:30

SBL假球案宣判，柯旻豪因藉著學長身分指示學弟配合打假球，且到案後否認犯行遭重處七年徒刑。（資料照）SBL假球案宣判，柯旻豪因藉著學長身分指示學弟配合打假球，且到案後否認犯行遭重處七年徒刑。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕第二十季超級籃球聯賽（SBL）爆發國內史上最大規模假球案，裕隆納智捷十名球員在二〇二三年操控六場比賽分數，並配合地下賭盤詐取賭金，不法所得達一八四萬餘元，士林地方法院昨依違反運動彩券發行條例等罪判刑，其中涉貪十七萬元的球員柯旻豪因藉著學長身分指示學弟配合打假球，且到案後否認犯行遭重處七年徒刑；最高約收一二九萬元的吳季穎坦承犯行並咬出其他共犯，法官審酌後予以減刑，判處二年徒刑、五年緩刑並須向公庫支付廿萬元。

吳季穎咬出其他共犯 判刑2年、緩刑5年

檢警比對影像後認定，球員在比賽中多次出現包括未依戰術出手、刻意傳球失誤、罰球故意不進、不傳球、放任遭抄截、離譜投籃、異常增加傳球、不合理時機出手及刻意運球出界及放棄追防，均顯示為刻意操控比分。

其中，二〇二三年四月卅日裕隆對台銀之戰，當時賭盤開出「裕隆讓三．五分」，比賽倒數二．二秒時，裕隆以七十四比七十一領先，依戰術應由外籍球員斑霸完成最後灌籃；但吳季穎、柯旻豪為讓比數超過盤口，竟違背教練指令臨場改變戰術，由吳出手三分命中，最終以七十七比七十一收場，進而從賭局中獲利卅八萬餘元。

多名涉案金額不高者，因犯後態度不佳均無緩刑，包括邱忠博判刑三年四月、黃鉉閔判四年九月、顏聞佐判五年，斑霸判五年二月、刑滿後遣返。另五名非球員協助下注的被告，因認罪、協助調查或屬初犯均獲緩刑，僅張曉涕判刑八月未獲緩刑。

#SBL#假球案#柯旻豪#吳季穎

