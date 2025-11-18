自由電子報
體育 即時新聞

西武獅要林安可 2+1年合約總值1.25億

2025/11/18 05:30

西武獅要林安可 2+1年合約總值1.25億林安可與日職西武獅開始談約，有機會以入札制度開啟旅日生涯。
（資料照）

得標合約交涉權

中職3球員以入札制加盟日職中職3球員以入札制加盟日職

入札金近百萬美元

〔記者倪婉君／台北報導〕28歲的統一獅外野手林安可昨確定由日職西武獅取得合約交涉權，即日起由所屬悍創運動行銷和西武球團洽談合約，若無意外將朝「2+1」年合約方向進行，連同入札金近百萬美元在內總值上看400萬美元（約台幣1.25億）。

在林安可11月3日宣布行使旅外自由球員權利之前，本報已於11月1日報導他有望加盟西武獅，如今他逐步完成旅外程序，昨先由獅隊球團宣布由西武獅取得議約權，接下來進入合約洽談階段，在議約期1個月內將成為第10位加盟西武獅的台灣球員。

對於媒體昨搶先披露的林安可新約內容，經紀人陳德倫強調，昨宣布由西武得標後才會開始談約，目前沒有其他資訊。據悉西武高層已於日前抵台，雙方朝2年保障合約加上1年球隊選擇權的方向洽談，前兩年含激勵獎金的年薪超過百萬美元，知情人士則說：「基本上打得好就會一直續約。」

年薪逾百萬美元

最快月底披新獅袍

林安可有望成為2018年王柏融及去年古林睿煬之後，第3位透過入札制度從中職成功旅外的球員，他今年季前才和獅隊簽下基本薪資總額2160萬台幣的3年合約，如今光是旅外首年年薪就可望超過這份合約。獅領隊蘇泰安則表示，感謝西武獅對林安可的肯定，「期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。」

若依去年季後古林從11月12日公告由火腿鬥士得標，到11月26日舉行加盟記者會的旅外流程，林安可最快月底或下月初就可披上新獅袍。明年是台日「雙獅會」第11年，蘇泰安更期盼林安可的加盟讓雙獅交流更具意義。

