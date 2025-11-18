自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林安可接棒大王 MIT野手拚日職

2025/11/18 05:30

王柏融是首位行使入札制旅外的中職打者。（資料照）王柏融是首位行使入札制旅外的中職打者。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕日職西武獅取得林安可合約交涉權，預期可順利達成合約，成為中職史上第3個轉戰日職的打者。不過，不只中職選手，還沒有純本土台灣打者在日職真正成功，林安可不僅要短時間適應日本投手，更先要和隊內洋砲競爭取得一席之地，難度相當高，如果能發揮左打、穩定，能跑又能守的全能優勢，打出好成績，可望為中職年輕打者開拓一條更寬廣的路。

陳文賓是第1個轉戰日職的中職打者。（資料照）陳文賓是第1個轉戰日職的中職打者。（資料照）

從中職前進日職

野手第3人

第1個轉戰日職的中職打者是2002年的中信鯨陳文賓，當年擊出聯盟最多的26支全壘打，季後以球員交易方式加盟大榮隊（軟銀隊前身），但是日職生涯只在一軍出賽2場，4打數沒有安打。

曾經連兩年打擊率超過4成，並在2017年贏得打擊三冠王的王柏融，2019年成為首位行使旅外權利的中職打者，轉戰日本火腿隊，可惜生涯並沒有完全燃燒，5個球季只出賽270場，後兩季合計才上場35場，打擊率2成35，擊出15支全壘打。

接棒王柏融的林安可，效力統一期間的4個完整球季，共擊出91支全壘打、332分打點，平均每年穩定輸出約23轟和83分打點，而今年全隊全壘打第2是林子豪10轟，打點第2是林佳緯50分，和林安可還有很大差距，如何補上林安可離隊的打擊火力缺口，將是統一明年的重大課題。

季後投入自由球員市場的蘇智傑，曾連續4年全壘打達2位數，2019、20年分別打出27和28轟，但是2021年起受到傷勢影響，全壘打產量銳減。如果統一能留住蘇智傑，蘇智傑也能找回受傷前的長打能力，會是彌補攻擊火力的最佳解。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中