林安可接棒大王 MIT野手拚日職

〔記者吳清正／台北報導〕日職西武獅取得林安可合約交涉權，預期可順利達成合約，成為中職史上第3個轉戰日職的打者。不過，不只中職選手，還沒有純本土台灣打者在日職真正成功，林安可不僅要短時間適應日本投手，更先要和隊內洋砲競爭取得一席之地，難度相當高，如果能發揮左打、穩定，能跑又能守的全能優勢，打出好成績，可望為中職年輕打者開拓一條更寬廣的路。

從中職前進日職

野手第3人

第1個轉戰日職的中職打者是2002年的中信鯨陳文賓，當年擊出聯盟最多的26支全壘打，季後以球員交易方式加盟大榮隊（軟銀隊前身），但是日職生涯只在一軍出賽2場，4打數沒有安打。

曾經連兩年打擊率超過4成，並在2017年贏得打擊三冠王的王柏融，2019年成為首位行使旅外權利的中職打者，轉戰日本火腿隊，可惜生涯並沒有完全燃燒，5個球季只出賽270場，後兩季合計才上場35場，打擊率2成35，擊出15支全壘打。

接棒王柏融的林安可，效力統一期間的4個完整球季，共擊出91支全壘打、332分打點，平均每年穩定輸出約23轟和83分打點，而今年全隊全壘打第2是林子豪10轟，打點第2是林佳緯50分，和林安可還有很大差距，如何補上林安可離隊的打擊火力缺口，將是統一明年的重大課題。

季後投入自由球員市場的蘇智傑，曾連續4年全壘打達2位數，2019、20年分別打出27和28轟，但是2021年起受到傷勢影響，全壘打產量銳減。如果統一能留住蘇智傑，蘇智傑也能找回受傷前的長打能力，會是彌補攻擊火力的最佳解。

