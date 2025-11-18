外野天團解體 獅一定要留蘇智傑

林安可（左起）即將旅日，與陳傑憲、蘇智傑組成的外野三帥確定散場。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅「外野三帥」日前在日本驚喜合體，但隨著林安可正式旅日倒數，明年球季三帥也確定解體，目前除了季前以10年長約綁住陳傑憲，獅隊也要用複數年合約留下行使自由球員權利的蘇智傑，避免三人各奔前程。

林安可昨確定由西武獅取得議約權後，他仍在日本旅遊，經紀人陳德倫表示，這是早在數個月前就規畫好，和朋友、隊友的旅遊。如今林安可將旅日，蘇智傑則行使國內FA，從目前自由市場的競爭態勢來看，蘇智傑留在獅隊的機率較高。

請繼續往下閱讀...

31歲的蘇智傑是2016年中職選秀狀元，陳傑憲則在同年選秀獲獅第2指名，兩人如今「薪情」出現落差。陳傑憲今年季前和獅隊簽下10年2億的史上最大約、平均月薪140萬，蘇智傑則因近年傷勢影響表現，在今年結束的2年合約月薪63萬，日前則宣布投入自由市場挑戰更高身價。

外傳悍將想獵獅

對林岱安有興趣

外傳富邦悍將有意爭取蘇智傑，但領隊陳昭如僅表示，今年自由球員都很優秀，球團會依隊形及需求去做通盤評估，不針對個案討論。據了解，富邦對今年自由市場的搶人意願並不高，無意積極爭取蘇智傑，對獅隊另一行使自由球員權利的捕手林岱安相對興趣較高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法