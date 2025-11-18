餅總團隊微調 高志綱請纓新任務

林岳平續任統一獅總教練。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅季後挑戰失利後，總教練林岳平請辭獲得慰留，教練團也只進行微調，原首席教練高志綱就任新成立的「一、二軍總監暨統籌教練」一職，郭俊佑接任首席教練，高國慶和潘威倫上到一軍，分別擔任三壘指導教練和投手教練，剛卸下球員身份的胡金龍出任助理打擊教練。

高志綱接手新職務「一、二軍總監兼統籌教練」。（資料照）

擔綱新職位

統一獅教練團

統籌一二軍戰力

為了強化一軍、二軍實力並能夠有效銜接，高志綱季後向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」，透過各項計劃執行及訓練調整，增進球隊戰力。此一建議獲得球團同意，並決定由高志綱就任以改善目前現況，提升球隊競爭力。自2020年起，林岳平和高志綱在教練團合組長達6年的「高餅連線」也告一段落。

潘威倫一軍投教

郭俊佑首席教練

生涯149勝、中職最多勝投的潘威倫，今年擔任二軍投手教練，球團曾安排前往日本火腿隊春訓及西武隊秋訓進修，中職球季期間也到一軍隨投手教練霍斯曼學習，明年潘威倫主要負責臨場投手調度及訓練。

而擔任一軍助理打擊教練的胡金龍，累計生涯打擊率0.344，是中職打擊王，將透過對於賽事解讀，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。

此外，統一季後向守備統籌教練玉木朋孝提出複數年合約，但是玉木仍希望回日本，因此將不再續約。

