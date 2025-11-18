林立明年季後FA 續約1年挑戰億元男?

林立（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林立在2023年與樂天桃猿簽下3年合約，今年月薪站上80萬元級，明年季後將取得自由球員資格，若決定行使權利勢必成為各隊競逐標的，樂天球團眼看合約即將到期，季後持續與他洽談新約，他對合約長度雖沒設限，但樂天今年發生多起事件，可能讓他選擇續約1年，挑戰成為繼陳子豪、江坤宇、陳傑憲之後下一位「億元男」。

林立在中職9年累計打擊率0.340是現役球員最高，不但拿過3次打擊王，2022年更包辦打擊王、安打王、打點王三大獎與年度MVP，傳出樂天開出至少5年長約要提前綁人。林立指出，大家都知道明年他將成為自由球員，談約一直在進行，目前都交給經紀人處理，等細節出來再討論，複數年雖是方向，但單年也可接受，「留在同一支球隊，不見得是好事，但也不是壞事。」

樂天總教練古久保健二在亞洲職棒交流賽後交出兵符，15日搭機返回日本，林立與多位球員、行政人員前往桃園機場送機，還在社群媒體發文「感謝你讓我當你的隊長」，球團這個操作被認為可能促使林立只選擇續約1年，他表示，古久保說的沒錯，球隊是1年1簽，沒有續約是球隊的選擇，相對球員也是一樣，當球隊決定不再續約，再多的抱怨也沒用。

