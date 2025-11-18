自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

19歲小鷹膽識超齡 挨韓職震撼彈很開心

2025/11/18 05:30

19歲小鷹膽識超齡 挨韓職震撼彈很開心台灣海洋隊19歲投手邱立璿中繼2局飆3K，是奪勝亮點。
（中職提供）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕19歲的台鋼雄鷹新星邱立璿在冬盟表現耀眼，繼15日初亮相1.2局封鎖日本社會人，昨對韓職聯隊又展現過人膽識，雖被四番尹俊皓砲轟，仍以2局3K好投奪下中繼成功，最終台灣海洋隊靠王念好9局上高飛犧牲打，5：4力退韓職聯隊勇奪2連勝。

邱立璿中繼2局飆3K

6月剛從平鎮高中畢業的邱立璿，加盟台鋼後以訓練為主，尚未在二軍亮相，就來冬盟操練，昨4局下中繼登板，開場就對三番強打李載原飆K，但對尹俊皓第1顆直球被強拉到左外野牆外。但賽後談到那一發全壘打，邱立璿第一反應卻是：「我很開心。」

原來，從平鎮高中當投手以來，邱立璿從未在正式比賽被敲全壘打，第一次就發生在冬盟，「那顆我丟太裡面了，難怪會被打，有點震撼到。沒關係，1分而已，我們還領先。」挨轟的邱立璿，連續解決5位打者，包括5局下的2K三上三下，有著超齡的調整能力，讓總教練林振賢讚嘆：「很有膽識。」

進職棒立定兩大志向

今年邱立璿在中職選秀原本被看好有機會前2輪，最終第3輪才被台鋼挑中，但他不氣餒，剛進職棒就為自己設定目標，第一是極速要丟到155公里，第二是追隨古林睿煬、徐若熙的腳步，「4、5年後看能不能去日本和美國。」

台鋼二軍育成教練福永春吾點燃邱立璿旅外夢的火苗，在基地訓練看見他投球的感覺神似徐若熙，約定好未來要追隨平鎮學長的腳步。林振賢也表示，邱立璿的變化球控得很準，若球速再快一點，未來不可限量。

砲轟邱立璿的尹俊皓大學畢業後曾參加選秀落榜，轉身參加韓國人氣棒球實境節目《出球制勝》意外獲得關注，在第二度選秀上榜，韓職聯隊總教練朴治王透露，他跟韓東熙都是球界較頂尖的選手，這段期間應該要休息，但教練團勸他來台灣打冬盟，昨他在台灣球迷前展現打擊實力，單場雙安貢獻3分打點。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中