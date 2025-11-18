19歲小鷹膽識超齡 挨韓職震撼彈很開心

台灣海洋隊19歲投手邱立璿中繼2局飆3K，是奪勝亮點。

（中職提供）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕19歲的台鋼雄鷹新星邱立璿在冬盟表現耀眼，繼15日初亮相1.2局封鎖日本社會人，昨對韓職聯隊又展現過人膽識，雖被四番尹俊皓砲轟，仍以2局3K好投奪下中繼成功，最終台灣海洋隊靠王念好9局上高飛犧牲打，5：4力退韓職聯隊勇奪2連勝。

邱立璿中繼2局飆3K

6月剛從平鎮高中畢業的邱立璿，加盟台鋼後以訓練為主，尚未在二軍亮相，就來冬盟操練，昨4局下中繼登板，開場就對三番強打李載原飆K，但對尹俊皓第1顆直球被強拉到左外野牆外。但賽後談到那一發全壘打，邱立璿第一反應卻是：「我很開心。」

請繼續往下閱讀...

原來，從平鎮高中當投手以來，邱立璿從未在正式比賽被敲全壘打，第一次就發生在冬盟，「那顆我丟太裡面了，難怪會被打，有點震撼到。沒關係，1分而已，我們還領先。」挨轟的邱立璿，連續解決5位打者，包括5局下的2K三上三下，有著超齡的調整能力，讓總教練林振賢讚嘆：「很有膽識。」

進職棒立定兩大志向

今年邱立璿在中職選秀原本被看好有機會前2輪，最終第3輪才被台鋼挑中，但他不氣餒，剛進職棒就為自己設定目標，第一是極速要丟到155公里，第二是追隨古林睿煬、徐若熙的腳步，「4、5年後看能不能去日本和美國。」

台鋼二軍育成教練福永春吾點燃邱立璿旅外夢的火苗，在基地訓練看見他投球的感覺神似徐若熙，約定好未來要追隨平鎮學長的腳步。林振賢也表示，邱立璿的變化球控得很準，若球速再快一點，未來不可限量。

砲轟邱立璿的尹俊皓大學畢業後曾參加選秀落榜，轉身參加韓國人氣棒球實境節目《出球制勝》意外獲得關注，在第二度選秀上榜，韓職聯隊總教練朴治王透露，他跟韓東熙都是球界較頂尖的選手，這段期間應該要休息，但教練團勸他來台灣打冬盟，昨他在台灣球迷前展現打擊實力，單場雙安貢獻3分打點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法