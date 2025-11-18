印出選秀落榜進三菱 想成為有魅力的人

日本社會人隊印出太一高中時是高橋宏斗的投捕搭檔。（中職提供）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕中日龍王牌高橋宏斗在2023年經典賽大放異采，明年勢必是台灣隊必須強力警戒的先發投手，他在高校時期的投捕搭檔印出太一，跟隨日本社會人隊來台灣打冬季聯盟，昨對日職聯隊先發蹲捕敲追平分安打，助隊以6：3獲勝，戰績2勝1和暫居第一。

印出從早稻田大學畢業後，由於參加日職選秀落榜，今年加入日本社會人，但他的知名度卻不低，不只在早大擔任過隊長，高校時期更是高橋宏斗的投捕搭檔，兩人為中京大中京高校貢獻明治神宮野球大會冠軍，被視為當年最強高校，可惜疫情迫使甲子園取消，無緣踏上高校球兒聖地成為一生遺憾。

回憶高校時跟高橋搭配，印出直言，他的實力明顯高出其他人一大截，接他的球感受到的衝擊是從以前到現在都沒有過的，就是WBC頂尖隊伍能投出來的那種球質，「高中能接到他的球，真的是很幸福的事。」

由於中京大中京高校當年來台灣與平鎮高中打交流賽，印出從青棒時期就認為台灣棒球水準很高。去年秋天選秀雖落榜，他並不氣餒，加入三菱重工East過著上午進公司上班、下午練球的日子，他說：「這種兼顧社員和球員的生活經驗，我覺得能成為更有魅力的人。」

