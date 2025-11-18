自由電子報
體育 即時新聞

自由日日Shoot》把關不適任教練 運動部查核機制失靈

2025/11/18 05:30

立法院教育及文化委員會昨舉行「如何淘汰不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會。（記者方賓照攝）立法院教育及文化委員會昨舉行「如何淘汰不適任教練，建立完善運動教練查核制度」公聽會。（記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕教練在基層運動發展扮演關鍵角色，但目前台灣教練查核制度並不完善，如何把關與淘汰高風險教練成為刻不容緩的課題，運動部次長黃啟煌昨出席公聽會表示，運動部會積極面對問題，研擬相關方案。

僅顯示證照資格

無法揭露不當行為紀錄

近年國內體壇教練不當管教、甚至涉及性平的爭議頻傳，不過教練查核制度仍有不少漏洞，包括證照查詢系統僅能查詢教練證照資格，無法揭露是否曾涉及不當行為，讓家長與相關機構人員無從判斷，也讓不適任教練有機會可以重返教學現場。另外在學校之外的場域，包括民間俱樂部與社團由地方政府輔導，沒有相關規範與篩選制度，也缺乏實質監督力。

立院公聽會籲強力監督

公布姓名、吊銷教練證

立法院昨召開「如何淘汰不適任教練」公聽會，專任運動教練協會副秘書長林峻永指出，目前教練聘任管道多元，應統一聘任標準，非學校系統的教練，例如俱樂部或運動中心聘任方法不一，加上審核標準寬鬆，希望借助《補教法》規範訂定標準。

台灣足球發展協會理事長石明謹認為，運動教練除應主動出示合格教練證，也可以比照交通違規，在符合公共利益下，涉及爭議時先公布姓名，確定判刑後吊銷教練證，建立管制與處罰機制。

今年率隊勇奪威廉波特冠軍的東園國小少棒隊總教練賴敏男，也為基層教練發聲，除點出現今教學現場的教評會常迫於人情壓力輕輕放下外，考核制度也常讓教練在忙於帶隊之際仍要定期準備繁瑣的書面資料，制度仍有完善的空間，「應該是考核不適任的人，而不是考核有成績、有理想的教練。」

對於專家學者的建言，黃啟煌昨表示，沒有做好的地方是事實，運動部長李洋也指示要以積極態度面對，下週會針對各方意見提出對應作法，希望年底前有具體方案，運動部不會迴避。

