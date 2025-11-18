穆迪英雄戰役 柯瑞意思意思拿9分

穆迪單場飆進8顆三分球，率勇士拿下3連勝。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕23歲的穆迪昨狂飆8顆三分球，繳出生涯新高32分，率勇士以124：106擊退鵜鶘收下3連勝，鵜鶘則苦吞5連敗。

連兩戰飆破40分的柯瑞昨手感降溫，全場11投僅2中，貢獻9分，但其他隊友挺身而出，穆迪首節就轟進7顆三分球，是勇士繼「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森後，首度有球員單節命中至少7顆三分球，最高紀錄為湯普森的9顆。

196公分的穆迪在2021年選秀會獲得勇士青睞，新人賽季就得到穩定出賽時間，上季起成為主要先發成員，本季從熱身賽就有不錯的表現，目前場均13.2分、2.8籃板，尤其三分球命中率45.3%更創生涯新高。

對於穆迪表現，勇士主帥柯爾讚譽有加，「他第一節就投進了7顆三分球，這並不常見，很高興看到他這季投籃手感這麼好，發揮得這麼出色。」

勇士雖勝，但柯爾認為團隊21次失誤還是太多，「這讓我們在場上有點失控，但這一勝對我們來說很重要，尤其先前慘敗給雷霆後，球隊陷入艱難的時期。」

西部另一強權湖人也有好消息傳出，詹姆斯即將回到球隊訓練，有望在明天對爵士回歸，他也將成為NBA史上首位征戰23個賽季的球員。

