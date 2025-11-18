自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

穆迪英雄戰役 柯瑞意思意思拿9分

2025/11/18 05:30

穆迪單場飆進8顆三分球，率勇士拿下3連勝。（路透）穆迪單場飆進8顆三分球，率勇士拿下3連勝。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕23歲的穆迪昨狂飆8顆三分球，繳出生涯新高32分，率勇士以124：106擊退鵜鶘收下3連勝，鵜鶘則苦吞5連敗。

連兩戰飆破40分的柯瑞昨手感降溫，全場11投僅2中，貢獻9分，但其他隊友挺身而出，穆迪首節就轟進7顆三分球，是勇士繼「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森後，首度有球員單節命中至少7顆三分球，最高紀錄為湯普森的9顆。

196公分的穆迪在2021年選秀會獲得勇士青睞，新人賽季就得到穩定出賽時間，上季起成為主要先發成員，本季從熱身賽就有不錯的表現，目前場均13.2分、2.8籃板，尤其三分球命中率45.3%更創生涯新高。

對於穆迪表現，勇士主帥柯爾讚譽有加，「他第一節就投進了7顆三分球，這並不常見，很高興看到他這季投籃手感這麼好，發揮得這麼出色。」

勇士雖勝，但柯爾認為團隊21次失誤還是太多，「這讓我們在場上有點失控，但這一勝對我們來說很重要，尤其先前慘敗給雷霆後，球隊陷入艱難的時期。」

西部另一強權湖人也有好消息傳出，詹姆斯即將回到球隊訓練，有望在明天對爵士回歸，他也將成為NBA史上首位征戰23個賽季的球員。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中