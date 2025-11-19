自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》「豹吃海鮮」衝票房 浮動票價帶旺攻城獅

2025/11/19 05:30

雲豹今推出「豹吃海鮮」主題日，盼吸引球迷進場觀戰。（雲豹提供）雲豹今推出「豹吃海鮮」主題日，盼吸引球迷進場觀戰。（雲豹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今晚在主場迎戰高雄海神，推出「豹吃海鮮」主題日，進場球迷有機會抽水產還能在場內大啖海鮮；新竹攻城獅這季場邊席採浮動票價制，3連勝後票價衝上新高3000元，兩隊有趣的行銷活動，成功引起球迷關注。

雲豹今戰海神

拚7連勝紀錄

雲豹上週日擊敗台北台新戰神後拉出平隊史紀錄6連勝，今天要挑戰隊史最長7連勝，但是單週3戰也對於球員體能、專注力帶來考驗。雲豹主帥羅德爾指出，開季6連勝多少受益於賽程安排，這週3場比賽分別要碰上海神、新北國王跟特攻，考驗才正要開始。

這季戰績開紅盤，雲豹行銷也下了不少功夫，繼上季牛排日邀請球迷上台享用牛排，這季他們改和海鮮餐廳合作，球員投進三分球，球迷就有機會抽龍蝦跟帝王蟹，另外還有幸運球迷能上台品嘗「龍蝦海陸個人鍋」，希望以此刺激觀眾進場。

攻城獅場邊席

整體銷售成長

攻城獅的浮動票價也引起不小討論，他們這季東、西側場邊席底價為每張2000元，並隨球隊表現浮動，每贏一場加價500元，輸一場則減500元，目前他們戰績4勝2負，票價衝到3000元創新高。攻城獅總經理張樹人透露，場邊席的整體銷售狀況有成長，很開心成功讓大家開始關注球隊戰績，接下來若票價持續往上走，也可能有其他配套措施。

