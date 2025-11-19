自由電子報
聽奧十項全能奪銀》危宇澤腳傷苦撐 差1秒6000分

2025/11/19 05:30

危宇澤（中）獲得十項全能銀牌，賽後和教練安慶隆（左）、陳穎祈（右）合影。（運動部提供）危宇澤（中）獲得十項全能銀牌，賽後和教練安慶隆（左）、陳穎祈（右）合影。（運動部提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣18歲田徑新星危宇澤初次參加男子十項全能就一鳴驚人，昨他以5985分於東京達福林匹克運動會奪銀牌，也是台灣代表團本屆首面獎牌，同時成為2009年安慶隆後，相隔16年首位在聽奧奪牌的十項全能選手。

教練佈局2年 看好愛徒爆發力

自小就是聽障生的危宇澤不向命運低頭，在田徑找到屬於自己的一片天，於2021年榮獲總統教育獎殊榮，去年拿到世界聽障青年運動會跳遠金牌、100公尺銀牌，以及世界聽障田徑錦標賽青年男子組跳遠金牌。

教練陳穎祈過去是十項全能選手，就是看中危宇澤擁有絕佳爆發力，在2年前就佈局愛徒準備參加本屆聽奧的十項全能賽。

首度挑戰十項全能，危宇澤是該項目最年輕的選手，他幾乎每項都有展現競爭力，只是比賽期間拉傷左大腿，在最後登場的1500公尺就用意志力苦撐，以4分49秒89領先所有人，並守住銀牌，金牌為白俄羅斯穆明扎諾夫的6502分。危宇澤表示，1500公尺跑到後來真的快沒力，想跨過6000分就必須跑到4分48秒，可惜最後差1秒，「但我真的盡力了，謝謝大家一路以來給我的支持及幫助。」

一度感動落淚 還是想拿金牌

危宇澤相當感謝帶著他訓練的陳穎祈，還記得自己是5年前8月31日開始跟陳穎祈練習。至於拿到獎牌，一度感動落淚，不過被問到為何哭？危宇澤看著胸前的銀牌表示，「因為我還是想拿金牌啦！」

