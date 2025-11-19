亞洲冬季聯盟》曾家輝自信穩山林 大贏韓職聯隊

曾家輝穩定控球，先發5局無失分獲選MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣山林隊曾家輝昨先發5局無失分，飆出6次三振，打線也火力全開，並在6局下灌進5分，終場7：2擊敗韓職聯隊，總教練彭政閔大讚他投球非常有自信，是全隊表現最穩定的投手。

台灣山林擊敗韓職聯隊後球員開心擊掌慶祝。（記者李惠洲攝）

只被擊出1支安打

來自樂天桃猿的曾家輝只被擊出1支安打，僅在5局上遭遇麻煩，連續投出2次觸身球和1次四壞球，韓職聯隊1出局攻佔滿壘，所幸他及時回穩，先投出三振，再讓第3棒李戴原打成飛球出局。

曾家輝表示，前4局狀況都不錯，但5局上動作有點跑掉，2個觸身球都是急於解決打者反而失控，還好滿壘之後有拉回來，之前就注意到李戴原打擊很有力量，第1局用直球和他對決，拿下三振，後來注意到他想抓直球攻擊，就改用變化球為主。

球數臨界點仍撐住

彭政閔表示，曾家輝看起非常有自信，即使韓聯打擊很有爆發力，也不會閃躲，5局上投到最後一個打者時，已接近賽前設定的球數，因為希望他在球數臨界點時還能撐住，並在高張力的狀況下去解決打者，他果然有做到，對成長會很有幫助。

曾家輝今年二軍防禦率高達7.32，但在一軍最後一場例行賽先發，對統一獅投4局無失分。他表示，當時賽前牛棚練投時球到處亂飛，心想這種狀況比賽怎麼投，但上場後越投越順，也找回一些信心。

曾家輝表示，秋訓和到日職橫濱隊練習時發現，出手點比以前低，造成直球速度和尾勁都受影響，因此重點都在調整投球機制，目前狀況改善很多，但還不夠穩定，希望能把最好的投球機制固定下來。

