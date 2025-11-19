亞洲冬季聯盟》日職聯隊完封台灣海洋

日職聯隊先發投手宮國凌空。（記者李惠洲攝）

宮國凌空

先發6局無失分

〔記者吳清正／高雄報導〕日職聯隊宮國凌空先發6局無失分，來自樂天金鷲的台灣選手陽柏翔打下勝利打點，3：0完封台灣海洋隊，贏得今年冬盟首勝，終止開幕2連敗。

20歲的歐力士隊育成選手宮國凌空獲選單場MVP，只被擊出出4支短程的一壘打，投出5次三振、2次四壞球，和各投1局的井上劍也、權田琉成、廣澤優合力投出完封。

日職聯隊監督金城龍彥表示，宮國今天表現非常好，直球的球速和轉速都有投出來，雖然被上壘有點多，但是壘上有人時也能用變化球來化解危機，期待他持續有這種表現，繼續幫助球隊贏球。

山中稜真

冬盟歷練有助職涯

日職聯隊山中稜真演出3安猛打賞，包括1支二壘打，打下1分打點。這是山中稜真第2次參加冬盟，上一次還是業餘選手，今年已經是職棒球員，山中稜真表示，希望冬盟的歷練再度帶來突破，明年球季有更好的表現。

山中稜真2023年代表日本社會人參加冬盟，他表示，其實當年在社會人比賽表現並沒有很好，但是冬盟期間教練也都有讓他上場，表現也不錯，經過冬盟的歷練，2024年終於有突破性的表現，成為達成職棒夢想的契機。

2024年山中稜真入選日本社會人年度最佳九人一壘手，年底日職選秀會獲得歐力士隊第4指名，今年就曾經上到一軍，出賽19場，打擊率0.122，擊出1支全壘打、3分打點。

山中稜真表示，雖然兩度參加冬盟的身份不同，心態還是一樣，就是要在實戰中加強磨練，把自己準備到最好，希望明年球季再度有所突破。

