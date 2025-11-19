自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲冬季聯盟》日職聯隊完封台灣海洋

2025/11/19 05:30

日職聯隊先發投手宮國凌空。（記者李惠洲攝）日職聯隊先發投手宮國凌空。（記者李惠洲攝）

宮國凌空

先發6局無失分

〔記者吳清正／高雄報導〕日職聯隊宮國凌空先發6局無失分，來自樂天金鷲的台灣選手陽柏翔打下勝利打點，3：0完封台灣海洋隊，贏得今年冬盟首勝，終止開幕2連敗。

20歲的歐力士隊育成選手宮國凌空獲選單場MVP，只被擊出出4支短程的一壘打，投出5次三振、2次四壞球，和各投1局的井上劍也、權田琉成、廣澤優合力投出完封。

日職聯隊監督金城龍彥表示，宮國今天表現非常好，直球的球速和轉速都有投出來，雖然被上壘有點多，但是壘上有人時也能用變化球來化解危機，期待他持續有這種表現，繼續幫助球隊贏球。

山中稜真

冬盟歷練有助職涯

日職聯隊山中稜真演出3安猛打賞，包括1支二壘打，打下1分打點。這是山中稜真第2次參加冬盟，上一次還是業餘選手，今年已經是職棒球員，山中稜真表示，希望冬盟的歷練再度帶來突破，明年球季有更好的表現。

山中稜真2023年代表日本社會人參加冬盟，他表示，其實當年在社會人比賽表現並沒有很好，但是冬盟期間教練也都有讓他上場，表現也不錯，經過冬盟的歷練，2024年終於有突破性的表現，成為達成職棒夢想的契機。

2024年山中稜真入選日本社會人年度最佳九人一壘手，年底日職選秀會獲得歐力士隊第4指名，今年就曾經上到一軍，出賽19場，打擊率0.122，擊出1支全壘打、3分打點。

山中稜真表示，雖然兩度參加冬盟的身份不同，心態還是一樣，就是要在實戰中加強磨練，把自己準備到最好，希望明年球季再度有所突破。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中