尋求舞台 林益全降薪轉戰中國？

2025/11/19 05:30

林益全生涯含500萬簽約金在內的累計基本薪資高達1億310萬，只是他今年在獅隊整季待在二軍，無緣繼續締造「神全紀錄」。 （資料照）林益全生涯含500萬簽約金在內的累計基本薪資高達1億310萬，只是他今年在獅隊整季待在二軍，無緣繼續締造「神全紀錄」。 （資料照）

遭統一獅釋出

中職無隊接觸

〔記者倪婉君／台北報導〕自2009年展開職棒生涯，40歲的林益全在今年季後遭到統一獅釋出後，至今並未獲得其他5隊青睞，也讓他中職生涯累計安打數恐停留在2013支，無緣向史上安打王叩關，而為了證明自己還能打，據悉他有望轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），但薪資待遇不如台灣，最高月薪4萬人民幣（約台幣17.8萬）。

林益全團隊評估中

不排除任何可能性

林益全在中職除了拿過新人王、4屆打點王，在2013年囊括打擊、安打和全壘打三冠王，更三度獲選年度MVP，生涯含500萬簽約金在內的累計基本薪資高達1億310萬，只是他今年在獅隊整季待在二軍，無緣繼續締造「神全紀錄」，生涯累計安打數仍追不上排名1、2的張泰山2134支和彭政閔2044支。如今傳出轉戰CPB，林益全團隊昨僅表示：「不排除任何可能性，目前仍在評估中。」但據悉他赴中國打球的機率很高，即便待遇比他今年月薪27萬低，至少還有舞台。

今年月薪27萬

CPB最高僅17.8萬

CPB預計明年1月開打，初期共有5支球隊參與，從11月10日以來陸續公布隊名和隊徽，目前已宣布長沙旺旺黑皮隊、廈門海豚隊、深圳藍襪隊，預計第4、5支分別為福州和上海球隊。

由於日前曾爆出「上海兄弟」的隊名和隊徽都和台灣中信兄弟高度相似，但在亞洲棒總發聲明澄清CPB並無這支球隊後，上海隊會以何種風貌亮相，備受關注。

