原民關懷盃棒球賽 移師花蓮

去年就任原棒協理事長的王勝偉，今年任內再次主辦關懷盃。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣原住民族棒球發展協會長期耕耘基層，一年一度的關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第32屆。11月28日至12月1日，關懷盃前往花蓮，喊出布農族語「Kulumaha（回家吧）」，號召好手們回家鄉共襄盛舉。

原棒協理事長王勝偉：

光復國中也有參賽

去年就任原棒協理事長的王勝偉，今年任內再次主辦關懷盃。除了回鄉舉辦基層賽事、安排運科教室之外，9月底馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，造成花蓮光復國中在內的學校災情，原棒協也積極參與重建工程。

請繼續往下閱讀...

王勝偉透露，災區學校隊伍光復國中也有參賽，而原棒協希望協助小選手恢復對棒球熱情。王勝偉說：「協會有先協助恢復場地，並捐助球具。」

三星、太巴塱國小

連續32年未缺席

本屆參賽隊伍總共62支，分為少棒硬式組16隊、少棒軟式組25隊和青少棒21隊，其中包含了連續32年參賽未間斷的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小，本屆的日本沖繩代表則是軟式少棒組浦添tigers。

除了籌備賽事，41歲的王勝偉也和母隊富邦悍將持續溝通明年角色定位。王勝偉今年在一軍僅有13場出賽機會，在二軍則是24場出賽內，打擊率高達4成15。對於明年是否續戰，王勝偉委婉說：「目前就是朝自己計劃走，訓練上的鞭策是這樣。」

與富邦悍將續溝通

明年角色定位

王勝偉和富邦悍將新任監督後藤光尊，今年在二軍相處許久。王勝偉笑說：「連我日文不好的人，都覺得他很好溝通。」王勝偉說，後藤教練會去了解選手心理身體狀態，讓球員更了解自身角色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法