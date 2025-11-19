自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑豹旗》16強就對上 穀保、平鎮今交手

2025/11/19 05:30

黑豹旗》16強就對上 穀保、平鎮今交手新北穀保家商、桃園平
鎮高中今提前對決，兩虎相爭必有一傷，圖為穀保家商去年奪冠MVP張乙安。
（資料照）

預期球探、校友

齊聚場邊看兩虎相爭

〔記者林宥辰／台北報導〕超過200隊以上參賽的黑豹旗全國高中棒球大賽，今天起進入16強賽，首戰便上演重頭戲。新北穀保家商、桃園平鎮高中提前對決，兩虎相爭必有一傷，上午10點在三重棒球場激戰，被視為冠軍前哨戰。由於穀保和平鎮可說青棒國手搖籃，更是職棒最重要的人才庫，今天場邊預期將出現職棒球探、雙方校友齊聚的熱鬧場面。

落敗方將締造

首度打不進8強紀錄

黑豹旗前12屆，穀保、平鎮雙強包辦11次冠軍，至少都打進4強，賽史共9度冠軍戰對決，其中2017到2021年連5屆爭霸，今年16強就提前交手，落敗球隊將締造隊史首次沒能打進8強紀錄。高苑工商在2015年第3屆奪冠，打破穀保、平鎮壟斷局面，今年也已打進16強。

平鎮7次奪冠最多，更在2019至2021年完成3連霸，穀保4次奪冠排名第2，去年冠軍戰意外形成打擊大戰，穀保以14:9擊敗平鎮，二刀流張乙安拿下MVP，也入選U18國手，今年張乙安仍在穀保陣中，率隊拚2連霸。

16強中也不乏傳統青棒強隊，其中北科附工、鶯歌工商、興大附農都曾經晉級冠軍戰，今年也要力拚隊史首冠。

今天下午1點另外一場16強戰，將由南英商工對決彰藝高中，去年雙方在16強交手，南英落敗，今天試圖報一箭之仇。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中