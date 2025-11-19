黑豹旗》16強就對上 穀保、平鎮今交手

新北穀保家商、桃園平

鎮高中今提前對決，兩虎相爭必有一傷，圖為穀保家商去年奪冠MVP張乙安。

（資料照）

預期球探、校友

齊聚場邊看兩虎相爭

〔記者林宥辰／台北報導〕超過200隊以上參賽的黑豹旗全國高中棒球大賽，今天起進入16強賽，首戰便上演重頭戲。新北穀保家商、桃園平鎮高中提前對決，兩虎相爭必有一傷，上午10點在三重棒球場激戰，被視為冠軍前哨戰。由於穀保和平鎮可說青棒國手搖籃，更是職棒最重要的人才庫，今天場邊預期將出現職棒球探、雙方校友齊聚的熱鬧場面。

落敗方將締造

首度打不進8強紀錄

黑豹旗前12屆，穀保、平鎮雙強包辦11次冠軍，至少都打進4強，賽史共9度冠軍戰對決，其中2017到2021年連5屆爭霸，今年16強就提前交手，落敗球隊將締造隊史首次沒能打進8強紀錄。高苑工商在2015年第3屆奪冠，打破穀保、平鎮壟斷局面，今年也已打進16強。

平鎮7次奪冠最多，更在2019至2021年完成3連霸，穀保4次奪冠排名第2，去年冠軍戰意外形成打擊大戰，穀保以14:9擊敗平鎮，二刀流張乙安拿下MVP，也入選U18國手，今年張乙安仍在穀保陣中，率隊拚2連霸。

16強中也不乏傳統青棒強隊，其中北科附工、鶯歌工商、興大附農都曾經晉級冠軍戰，今年也要力拚隊史首冠。

今天下午1點另外一場16強戰，將由南英商工對決彰藝高中，去年雙方在16強交手，南英落敗，今天試圖報一箭之仇。

