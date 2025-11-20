自由電子報
體育 即時新聞

運動家莊陳仲敖、老虎李灝宇 擠進40人名單

2025/11/20 05:30

老虎隊3A內野手李灝宇，被球團放進40人保護名單。（資料照）老虎隊3A內野手李灝宇，被球團放進40人保護名單。（資料照）

拚第19位登大聯盟台灣球員

運動家隊2A投手莊陳仲敖被球團放進40人保護名單。（資料照）運動家隊2A投手莊陳仲敖被球團放進40人保護名單。（資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕運動家隊2A投手莊陳仲敖和老虎隊3A內野手李灝宇，昨天被球團放進40人保護名單中，明年2月將獲邀參加大聯盟春訓，力拚開季大聯盟名單，成為第19位登上大聯盟的台灣球員。

昨天大聯盟各隊提出明年40人名單截止日，莊陳仲敖和李灝宇雙雙被納入，以免在12月「規則五」選秀時，被其他29隊選走，代表他們是球隊未來戰力，上大聯盟圓夢只差1步。

球團怕被搶人 戰力獲認可

WBC經典賽明年3月初開打，莊陳和李將面臨抉擇，拚生涯大聯盟圓夢還是一級國際賽初體驗，勢必2選1。海盜3A鄭宗哲和巨人3A鄧愷威也面對同樣困擾，儘管鄭、鄧都打過上屆經典賽、也分別在2024、2023登上大聯盟，但個人前途和為國效力，如何兼顧是一大難題。

與鄭宗哲、鄧愷威 WBC台灣隊必選球員

旅美層級較高的上述2投2野是台灣隊先發投手、內野先發人選，要和日韓拚經典賽，都是不可或缺的主力，鐵定是12月公布的台灣隊35人大名單必選球員，然而他們最後能否前進東京巨蛋，恐還有變數。

25歲的莊陳仲敖今年3月就扛起經典賽資格賽台灣隊王牌先發，本季在2A出賽28場，26場先發，6勝11敗、防禦率4.08，投145.2局、送出145K，對倚賴旅外先發的台灣隊，至關重要。

22歲的李灝宇今年整季都在3A，打足126場，打擊率2成43，單季多達14轟，對比2023年打亞運的國手經驗，如今台灣怪力男更顯成熟，甚至是能扛國家隊中心打線的新主砲。

