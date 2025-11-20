自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬盟》日本社會人超細膩 台灣山林兩倍安打吞敗

2025/11/20 05:30

台灣山林打出將近日本社會人兩倍的安打，但欠缺臨門一腳，終場1:3敗陣。圖為打回1分的林吳晉瑋。（中職提供）台灣山林打出將近日本社會人兩倍的安打，但欠缺臨門一腳，終場1:3敗陣。圖為打回1分的林吳晉瑋。（中職提供）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣山林打出將近日本社會人兩倍的安打，但是欠缺臨門一腳，1：3敗下陣來。日本社會人仍是本屆冬季聯盟唯一不敗的球隊，戰績3勝1和。

只靠林吳晉瑋打回1分

台灣山林共擊出9支安打，但是只靠林吳晉瑋打回1分，留下9個殘壘，4個在得點圈。林吳晉瑋昨天擊出全隊最多的2支安打。

台灣山林總教練彭政閔表示，這場比賽再度看出串連攻勢的重要，日本社會人雖然是業餘球員，投打各方面都非常純熟、細膩，賽後也特別提醒選手，對方有好的地方就要學起來，才能有所突破。

第4局台灣山林蔡琞傑擊出二壘打，踩上二壘時扭傷今年U18世界盃就受過傷的右腳踝，當場倒地不起，由隊友揹下場。台灣山林換上許賀捷代跑，2出局後林吳晉緯安打攻下唯一的分數。

蔡琞傑踩壘扭傷揹回來

彭政閔表示，蔡琞傑踩壘的位置不太對，才會造成扭傷，不能打出安打卻沒有注意踩壘，所幸初步檢視結果，並沒有傷到骨頭。彭政閔賽後受訪時，蔡琞傑突然單腳跳到休息室外面，彭政閔趕緊請工作人員把他揹回來。

台灣山林先發投手張景淯第1局投出2次四壞球，被擊出2支安打失2分，之後投到5局結束沒有再失分，第5局並以三振化解滿壘危機，雖然承擔敗投，張景淯認為有收獲。

來自味全龍的左投張景淯表示，上一次比賽已經將近2個月，不但很久沒有實戰，氣溫也完全不同，一開始投球感覺很陌生，第2局開始逐漸進入狀況，不但最後有化解危機，投82球是加盟中職以來最多，算是小小的突破，希望以賽代訓的方式，在冬盟多出賽，加強控球的課題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中