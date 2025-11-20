冬盟》日本社會人超細膩 台灣山林兩倍安打吞敗

台灣山林打出將近日本社會人兩倍的安打，但欠缺臨門一腳，終場1:3敗陣。圖為打回1分的林吳晉瑋。（中職提供）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣山林打出將近日本社會人兩倍的安打，但是欠缺臨門一腳，1：3敗下陣來。日本社會人仍是本屆冬季聯盟唯一不敗的球隊，戰績3勝1和。

只靠林吳晉瑋打回1分

台灣山林共擊出9支安打，但是只靠林吳晉瑋打回1分，留下9個殘壘，4個在得點圈。林吳晉瑋昨天擊出全隊最多的2支安打。

台灣山林總教練彭政閔表示，這場比賽再度看出串連攻勢的重要，日本社會人雖然是業餘球員，投打各方面都非常純熟、細膩，賽後也特別提醒選手，對方有好的地方就要學起來，才能有所突破。

第4局台灣山林蔡琞傑擊出二壘打，踩上二壘時扭傷今年U18世界盃就受過傷的右腳踝，當場倒地不起，由隊友揹下場。台灣山林換上許賀捷代跑，2出局後林吳晉緯安打攻下唯一的分數。

蔡琞傑踩壘扭傷揹回來

彭政閔表示，蔡琞傑踩壘的位置不太對，才會造成扭傷，不能打出安打卻沒有注意踩壘，所幸初步檢視結果，並沒有傷到骨頭。彭政閔賽後受訪時，蔡琞傑突然單腳跳到休息室外面，彭政閔趕緊請工作人員把他揹回來。

台灣山林先發投手張景淯第1局投出2次四壞球，被擊出2支安打失2分，之後投到5局結束沒有再失分，第5局並以三振化解滿壘危機，雖然承擔敗投，張景淯認為有收獲。

來自味全龍的左投張景淯表示，上一次比賽已經將近2個月，不但很久沒有實戰，氣溫也完全不同，一開始投球感覺很陌生，第2局開始逐漸進入狀況，不但最後有化解危機，投82球是加盟中職以來最多，算是小小的突破，希望以賽代訓的方式，在冬盟多出賽，加強控球的課題。

