黑豹旗》平鎮大逆轉 穀保提前出局

穀保家商張乙安（左）亂流掉分，露出懊惱神情。（記者陳志曲攝）

上屆冠軍穀保首次未晉8強

平鎮高中打敗上屆冠軍穀保家商，晉級8強。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕過去12屆黑豹旗全國高中棒球大賽包辦11座冠軍的平鎮高中和穀保家商，昨天首次在16強提前遭遇，最終平鎮以4：2完成大逆轉，衛冕失利的穀保也創下隊史在黑豹旗最差戰績。

平鎮高中吳丞顥成功關門。（記者陳志曲攝）

前4局形成投手戰，5局下，平鎮在滿壘危機下換上何樺中繼，不料首球就投出暴投，隨後又因和捕手王宣棋溝通不良發生投手犯規，讓穀保兵不血刃拿下2分。

一路領先的穀保7局上遭遇亂流，平鎮首位打者曾乙喆敲安上壘，劉桓宇再補上1分打點安打。穀保換上去年黑豹旗MVP張乙安，卻在滿壘時投出觸身球、暴投，讓平鎮一舉超前。

穀保全場送出11次四死球，讓平鎮在僅差1個出局數就落敗的絕境下把握逆轉契機。提到兩位高一打者曾乙喆、劉桓宇，平鎮總教練吳柏宏說：「曾乙喆7局開局的安打，給了對方壓力。劉桓宇對木棒適應能力好、心臟強，勇於面對投手，因此安排他打第3棒。」

平鎮8強戰 對上彰藝高中

另一場，南英商工和彰藝高中正規7局不分勝負，兩隊一路鏖戰到突破僵局制9局，彰藝取得寶貴1分，最終4：3險勝，8強賽將對上平鎮高中。

彰藝總教練林健傑表示，選手表現超乎預期，尤其是最後一任投手潘唯峰，面對高張力比賽能夠撐住，後援1.2局無失分，值得讚許。

