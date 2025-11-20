TPBL》海神發威 斷雲豹6連勝

蘇文儒昨15投12中，成為本季首位單場繳出30分的本土球員。 （TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕賽前苦吞6連敗的高雄海神昨靠著蘇文儒拿下31分，加上洋將布里茲克繳出28分、11籃板、12助攻的大三元，終場以112：90輕取TPBL龍頭桃園雲豹，拿下第3勝，也中斷雲豹的開季6連勝。

上季獲得亞軍的海神，開季歷經傷兵潮，還出現洋將不願練球，甚至影響其他外援，戰績一蹶不振，在聯盟敬陪末座。

蘇文儒、布里茲克

合拿近60分

面對近況絕佳的雲豹，海神展現贏球決心，蘇文儒火力全開，上半場就轟進21分，兩節打完以61：50領先。易籃後，海神進攻多點開花，第3節一度領先超過20分，決勝節也維持雙位數分差優勢，勝負提前定調。

以防守聞名的蘇文儒，昨15投12中，包含三分球8投6中，成為本季首位單場繳出30分的本土球員，另有4個籃板、3次助攻。他說：「當球隊的輪轉做好就有更多空檔，出手選擇好加上有信心就能投進。」雖然賽前陷入連敗，但教練費雪還是要求大家在場上要多壓迫、多溝通，「教練說連敗也是好事，讓我們找到問題，再一步步修正重回正軌。」

海神開除「搞氣氛」的洋將詹姆斯後，找來烏克蘭的布里茲克昨也建功，展現團隊球風，蘇文儒說：「他是個很全面的球員，會提醒大家把細節做好，結果就會好。」凱帝也有16分，施晉堯13分。

雲豹以高錦瑋19分表現最佳，克羅馬和米勒各17分，但團隊防守欠佳，讓海神投籃命中率高達58.7%，且禁區得分少對手18分，種下敗因。

