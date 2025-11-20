自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》海神發威 斷雲豹6連勝

2025/11/20 05:30

蘇文儒昨15投12中，成為本季首位單場繳出30分的本土球員。 （TPBL提供）蘇文儒昨15投12中，成為本季首位單場繳出30分的本土球員。 （TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕賽前苦吞6連敗的高雄海神昨靠著蘇文儒拿下31分，加上洋將布里茲克繳出28分、11籃板、12助攻的大三元，終場以112：90輕取TPBL龍頭桃園雲豹，拿下第3勝，也中斷雲豹的開季6連勝。

上季獲得亞軍的海神，開季歷經傷兵潮，還出現洋將不願練球，甚至影響其他外援，戰績一蹶不振，在聯盟敬陪末座。

蘇文儒、布里茲克

合拿近60分

面對近況絕佳的雲豹，海神展現贏球決心，蘇文儒火力全開，上半場就轟進21分，兩節打完以61：50領先。易籃後，海神進攻多點開花，第3節一度領先超過20分，決勝節也維持雙位數分差優勢，勝負提前定調。

以防守聞名的蘇文儒，昨15投12中，包含三分球8投6中，成為本季首位單場繳出30分的本土球員，另有4個籃板、3次助攻。他說：「當球隊的輪轉做好就有更多空檔，出手選擇好加上有信心就能投進。」雖然賽前陷入連敗，但教練費雪還是要求大家在場上要多壓迫、多溝通，「教練說連敗也是好事，讓我們找到問題，再一步步修正重回正軌。」

海神開除「搞氣氛」的洋將詹姆斯後，找來烏克蘭的布里茲克昨也建功，展現團隊球風，蘇文儒說：「他是個很全面的球員，會提醒大家把細節做好，結果就會好。」凱帝也有16分，施晉堯13分。

雲豹以高錦瑋19分表現最佳，克羅馬和米勒各17分，但團隊防守欠佳，讓海神投籃命中率高達58.7%，且禁區得分少對手18分，種下敗因。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中