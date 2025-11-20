東京聽奧》20個月未實際跑100跨欄 許樂奪銀 教練盼她更有信心

許樂東京聽奧田徑女子100公尺跨欄奪銀，右為教練王建畯。（運動部提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將許樂昨在日本東京舉行的達福林匹克運動會女子100公尺跨欄決賽，以14秒40摘銀。教練王建畯希望這面獎牌能帶給她更多信心。

許樂生涯最佳成績13秒19，高居台灣第4傑，但近年來多次受傷，去年更發生左臀肌到大腿肌肉二度拉傷，王建畯表示，為了避免傷勢加劇，她已20個月沒有實際跑過100公尺跨欄。

近年來頻受傷 仍不放棄

王建畯指出，許樂雖傷勢嚴重，但她沒有放棄，教練的工作就是安排訓練計劃，幫助她維持一定的水準，尤其改練1500、800、400公尺跨欄，提升速耐力，「我們到東京才開始練100公尺跨欄，次數不多，但我對她的表現很有信心。」

即使很久沒實戰，許樂仍完成連2屆聽奧奪牌的紀錄。王建畯表示，「其實有點可惜，決賽有其他選手偷跑，許樂都跨3個欄架了，等於多花一趟力，不然有機會金牌。」

許樂則表示，雖無緣衛冕金牌，但能重返聽奧賽場再度奪牌，代表近年放慢腳步、耐心休養傷勢，還是能收穫甜美果實。

射擊方面，許明睿／高雅茹在10公尺空氣手槍混合團體資格賽以排名第2的566分晉級金牌戰，最終在金牌戰敗給印度組合，為台灣收下銀牌。桌球男雙王顗翔／楊榮宗繼2017年後再拿銅牌，另一組男雙盧仕杰／郭岳東也斬獲銅牌。

