體育 即時新聞

12強奪冠週年 1124內化為台棒DNA

2025/11/21 05:30

台灣隊打擊教練彭政閔與打者研究情蒐資料的畫面，被網友戲稱在訂飲料，這也是所有人對12強賽的共同記憶之一。（資料照）台灣隊打擊教練彭政閔與打者研究情蒐資料的畫面，被網友戲稱在訂飲料，這也是所有人對12強賽的共同記憶之一。（資料照）

記者龔乃玠／專題報導

2024年12強賽台灣隊陣容2024年12強賽台灣隊陣容

去年11月24日，世界12強台灣英雄們站在頒獎台與球迷高唱迴盪東京巨蛋的國旗歌，彷彿是昨日之事，不只教練和球員都直呼記憶猶新，一年來，愛爾達體育台破天荒的365天重播12強賽，讓球迷們每天重溫美好時刻，本報特別製作「Team Taiwan」12強奪冠週年紀念版，記錄台灣棒球史最重要的一頁，也讓讀者細細品味去年此時動人瞬間。

12強奪冠週年 1124內化為台棒DNA台灣隊在12強賽奪冠即將滿週年。
（資料照）

被看衰被激勵 TeamTaiwan創造奇蹟

「當然是那座金盃啊！」台灣隊打擊教練彭政閔一聊到回憶12強冠軍在腦海中浮現的第一畫面，豪不猶豫提到那座近一年已展出無數次、不少台灣球迷親眼目睹的冠軍獎盃。看著獎座上12國的代表隊旗幟、正中間的「WINNER 2024」再嵌入我代表隊旗幟，恰恰至今仍會想起每場比賽的先發輪值，還有在一片不被看好的氛圍中最神奇的開場。

「就是陳晨威的那一發滿貫砲。」彭政閔直言，畢竟是台灣隊的第1場比賽，那一發全壘打帶動整體士氣。陳傑憲也在書中回憶此幕形容：「哇，這發滿貫砲讓全場球迷和休息區的隊友都瘋了。」一語道盡這一發12強台灣隊史第一發滿貫砲的極大重要性。

恰恰重啟回憶

第一個畫面是金盃

台灣隊去年世界12強狂轟10發全壘打，僅次於委內瑞拉和美國，最重要全壘打包含陳晨威開幕戰滿貫，以及冠軍戰林家正破蛋轟、陳傑憲3分彈，這3轟已是不少教練最難忘的時刻。彭政閔說：「才過一年，記憶非常猶新，即便過了很多年，我相信都還不會忘記。」

去年奪冠後的夜晚，台灣隊全隊吃燒肉慶功，不少人熬到很晚仍睡不著，也有人等待超商凌晨上架的日本報紙。然而，一翻開6大體育報的頭版，竟有超過一半都在報田中將大從樂天金鷲退團，僅《東京中日體育》在頭版放上日本隊錯失連霸的消息。沒有大聯盟球員參戰的12強賽，在日本得到的關注度自然不如預想中還要大，台灣隊仍需在明年3月經典賽跟日韓真劍勝負時，再展「台式球風」，證明寶島日益提升的棒球實力。

經典賽又不被看好

台灣逆風前行

台灣棒球實力在世界12強奪冠後達到最高峰，世界排名也高居第2，然而，最新外媒對明年經典賽奪冠賠率預測，台灣仍在參賽20國中排倒數第5，就像12強賽前，也沒有太多人看好台灣。

彭政閔認為，台灣職棒的成立比較晚，中間也有一些阻礙，但近年不管投打，都受惠發展迅速的硬體設備和運科，讓選手變得更好，但重點是大家該如何去該把這些東西整合出來，「日職有他們的風氣和傳統，美職也有自己的方向，韓職近年也打出自己的風格，我們也需要整合出屬於台灣的東西。」

