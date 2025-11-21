12強奪冠週年》台灣隊長人氣無國界 紅到被迫簽名改版

陳傑憲有機會在明年經典賽延續台灣隊長新篇章。（資料照）

世界12強冠軍戰對戶鄉翔征的3分彈，讓「台灣隊長」陳傑憲變身家喻戶曉的棒球英雄，更成為日本球界最熟悉的台灣球星之一，甚至有些不太看棒球的日本民眾，一到台灣旅行看到陳傑憲代言台啤的人型看板時，也認得出這就是在12強冠軍戰砲轟日本的那位帥哥打者，自動拿起相機合照，變成台灣另類打卡標的，這種現象級的爆紅程度，放眼台灣棒球史相當罕見。

記者曾跟陳傑憲分享不看棒球的日本遊客跟他的人形看板合照，由於當時正值失言風波，台灣隊長苦笑說，這就是為何現在出門有點不方便，都會儘量戴上帽子和口罩。而大量的簽名需求，更讓陳傑憲的家庭醫師直指，有些傷是簽太多造成的，讓他從11月12日出新書開始更換新的簽名，相較於舊版筆畫更少，減少對手部的負擔。

陳傑憲也迎來數量可觀的代言，以及統一獅球團10年總額2億的合約，他從來不把這一切視為理想當然，形容對戶鄉翔征的「改變人生3分彈」是一生只有1次，在那個打席的氛圍是人生從未經歷，眼中的視角只有戶鄉翔征一個人，看不見其他守備員和觀眾，耳朵沒有其他聲音，「全身充滿力量，一心只想擊敗對手，那種企圖心，是我以前到現在都沒有過的。」

陳傑憲在世界12強奪冠後，短短休息1個月就立即投入經典賽資格賽，再接著中職新賽季，加上季中的休兵日穿插無數代言工作，他透露，季後挑戰賽結束後的2、3週是身心許久不見的完全休息。而不久之後開始備戰明年3月經典賽，台灣隊長的第二章已不遠。

