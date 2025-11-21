12強奪冠週年》讓球迷天天像過年 愛爾達365天播好播滿

愛爾達體育台服務球迷，完成12強賽馬拉松重播。（資料照）

在台灣隊奪下世界12強賽冠軍的隔天，愛爾達體育台展開365天不間斷的「連播馬拉松」，無限循環放送盃賽38場賽事。這個破天荒的突發奇想，愛爾達台長謝思毅的出發點很簡單，「俗話說，沒有每天在過年的。奪冠瞬間就像在過年，當下就決定播365天。」

12強賽版權1年

重播收視率不賴

事實上，愛爾達體育購買12強轉播權，版權期限就是1年，抱持「物盡其用」的概念，去年11月25日凌晨0時就在臉書宣布：「冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播都1次。」當下吸引11萬人按讚。回憶這一年的連播馬拉松，謝思毅笑說：「就像周星馳的電影一樣，讓台灣球迷背到滾瓜爛熟，畢竟這是所有台灣人的集體記憶。」

愛爾達體育共有4個頻道，找到空檔播12強並不困難，外界好奇的是連播365天的「重播收視率」，謝思毅笑說：「還是會不錯喔！」並提到，體育台的命脈是直播，但一定會碰到沒有直播的時段，挑這種時刻放送12強，多少還是有球迷放下手邊的遙控器，駐足收看。台日冠軍戰重播週年的最後一天，將排在11月24日，也是一年前奪冠之日。

受惠於世界12強的冠軍效應，謝思毅透露今年愛爾達整體棒球的收視率，比去年好上將近3成，「當然不全然是因為12強，我們是大聯盟的總代理，大谷翔平打得好也是原因，但我認為12強冠軍絕對是收視提升的主因，喚醒了很多不看中職的球迷，加上新球迷的加入，這個數字是滿合理的！」

明年3月經典賽將近，台灣跟日韓在東京預賽就同組，將受到龐大注目，愛爾達已取得經典賽的總代理，而有線電視已獲得授權頻道是東森，期待下一波的棒球熱潮再臨。（記者龔乃玠）

