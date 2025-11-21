自由電子報
體育 即時新聞

再沸騰一次 12強冠軍之路

2025/11/21 05:30

黃子鵬在預賽對多明尼加演出超級好投。（資料照）黃子鵬在預賽對多明尼加演出超級好投。（資料照）

陳晨威滿貫彈。（資料照）陳晨威滿貫彈。（資料照）

【預賽】 南韓 3：6 台灣

林家正在冠軍戰開轟。（資料照）林家正在冠軍戰開轟。（資料照）

南韓隊開幕戰出其不意推出側投高永表，而非球速更快的郭彬，奇兵策略完全失靈，2局就遭台灣隊破解，陳晨威敲滿貫砲，大巨蛋滿場球迷歡喜若狂，林立長打再串聯隊長陳傑憲的2分砲，前3棒猛灌6分大局，締造隊史第1次在12強單局雙轟，讓高永表僅投2局36球就遭KO退場，台灣隊王牌林昱珉主投4.2局失掉2分，無關勝敗。

台灣 2：1 多明尼加

雙方先發投手上演「樂天內戰」，黃子鵬猛飆6局無安打的超級好投，原本「老虎」要續投7局，卻不幸在練投時抽筋退場，但仍技壓樂天隊友威能帝6局失1分的優質先發，埋伏9棒的江坤宇在3局首打席就敲出陽春砲，讓黃子鵬吃下定心丸，而4位牛棚投手林凱威、陳冠偉、陳冠宇、吳俊偉更強力掩護抽筋黃子鵬，1分差險勝多明尼加。

日本 3：1 台灣

台灣隊推派陳柏清抗日，撐3.1局失3分，但後續5任投手皆無失分，展現堅強的牛棚戰力。鐵捕戴培峰在7局下對北山亘基擊出破蛋的陽春砲，成為隊史第1位在12強砲轟日本隊的打者，即便最終仍以1：3輸球、無緣撼動日本隊在國際賽的22連勝，但面對全職業日本隊僅失3分，寫下隊史抗日最低失分紀錄。

台灣 11：3 澳洲

對澳洲隊只要贏球就晉級的關鍵一戰，台灣隊火力全開，林立單場5安外帶3分砲、4分打點，吉力吉撈・鞏冠也用代打3分彈點綴12強首安，而曾頌恩更打破台灣隊四番10支0的大低潮，超強火力擊潰澳洲隊，確定收下前進東京巨蛋的門票，亦是隊史首次闖進4強，台灣隊總教練曾豪駒感性說：「我們做到了。」

古巴 0：2 台灣

即便提前拿到複賽門票，台灣隊仍展現超強大的投手戰力，黃子鵬先發1.1局退場，動用王志煊、陳冠偉、黃恩賜、林凱威、陳冠宇和吳俊偉，1分未失，隊史在職業層級史上首次完封古巴，預賽5戰狂掃4勝佳績，棒協理事長辜仲諒發出4000萬獎金，並許下奪冠再加碼3000萬元的承諾。

【複賽】台灣 0：2 委內瑞拉

為爭取冠軍戰門票，台灣隊決定將王牌投手林昱珉藏到首勝開張後再先發，由「中南美專武」黃子鵬複賽打頭陣，沒想到栽在容易出產全壘打的東京巨蛋，4局的1顆滑球被四番C.裴瑞茲打出剛好越過左外野大牆的高飛球，形成致命2分彈，加上台灣隊打線無法及時應變委內瑞拉單局3投的「機關槍換投」，殘壘連連，吞下複賽第1敗。

台灣 8：2 美國

從2003年世界盃後就沒贏過成棒美國隊，台灣驚奇火力大解放，4局先靠張政禹幸運的壓線安打破蛋，終結連12局無得分的陰霾，5局潘傑楷補刀石破天驚的陽春砲，全場狂敲14安完成暌違21年的成棒「打美樂」。潘傑楷因為穿「Taiwan」的帽T出席賽後記者會引爆話題，曾總更是有感而發：「這一勝對台灣棒球很有意義。」

台灣 6：9 日本

如同複賽前的計畫，台灣隊在複賽勝場開張後押出王牌林昱珉，未料午場美國隊以6：5力退委內瑞拉，宣告台灣隊提前晉級冠軍戰，晚場賽事變「消化試合」。為了將最好戰力保留至最後1場，曾總扛下輿論壓力臨時將先發投手換成陳柏清，台灣隊遭罰款2000美元，即便投手被日本狂攻9分，台灣隊打線也震撼日投，林安可在9局對橫山陸人的特大號全壘打，拉抬隔天冠軍戰的打線信心，同時為自身的旅外鋪路。

【冠軍戰】台灣 4：0 日本

奇蹟一戰降臨東京巨蛋，林家正、陳傑憲在5局雙轟砲打日本隊王牌戶鄉翔征，林昱珉、張奕、陳冠宇和林凱威聯手強鎖日本攻勢，最終在朱育賢接殺後自踩壘包的戲劇性再見雙殺，終結世界第一勁旅的國際賽27連勝，收下留名台灣棒壇的12強冠軍，陳傑憲勇奪大會MVP，曾總說：「這一冠的喜悅，屬於全台灣的球迷和棒球人。」

（記者龔乃玠整理）

