林書緯披台灣戰袍 很幸福想炫耀

林書緯首度披上國家隊戰袍。（記者王藝菘攝）

16戰將一字排開 11/28揮軍日本

世界盃亞洲區男籃資格賽台灣隊誓師，28日首戰將踢館日本。

（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽即將登場，台灣隊於11月28日作客日本，12月1日晚間7點雙方於新莊體育館再過招。台灣隊由旅外好手陳盈駿擔任隊長，新北國王明星後衛林書緯首度披上國家隊戰袍，加上又有兩名「新台灣人」高柏鎧和阿提諾坐鎮，盼能繳出佳績。

世界盃資格賽第一輪小組賽主客場共6場賽事，將取各組前3名晉級第二輪，台灣隊和日本、南韓、中國同組。這階段多名旅外好手回歸，包含陳盈駿、林庭謙、林秉盛和游艾喆，國內職籃則有「夜王」盧峻翔、林書緯、周桂羽等好手，同樣由外籍教練圖齊領軍。

隊長陳盈駿喊話 拿出110%力量

首度披上台灣隊戰袍，33歲的林書緯自嘲，「我是隊上最老的，卻是菜鳥，好像有點尷尬。」但他認為，能穿上國家隊球衣是件很榮耀的事情，「雖然有點壓力，但能代表國家是很幸福的事，而且能與頂尖的球員成為隊友，又有共同的目標，是很難得的機會。」他也笑說，自己還沒時間能跟哥哥林書豪「炫耀一下」。

不過，日本男籃近年國際賽成績突飛猛進，已能在奧運、世界盃舞台跟歐美強權較勁，台灣隊前次在FIBA正式成人國際賽擊敗他們已是2018年世界盃資格賽，當時台灣隊以1分險勝；但同年7月，台灣隊在和平籃球館以40分差慘敗，兩年後的亞洲盃資格賽也在主場輸了39分。

隊長陳盈駿是目前陣中唯一兩度歷經「和平慘案」的球員，但他認為，台灣大環境一直在改變，現在有自己的職籃，今年也在亞洲盃打出不錯成績，團隊整體信心、士氣都有所提升，希望大家抱持著挑戰的心態去對決日本；同時他也強調球員精進自己的重要性，「我會要求自己也鼓勵隊友在訓練時拿出110%的力量，比賽才能自然地去執行教練要的東西。」

