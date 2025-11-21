陳念琴強勢奪金 完成台灣連霸

陳念琴（右一）、吳詩儀（右二）與郭怡萱（左一）在WB年終賽豐收。（拳擊協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕當同門姐妹昨皆在金牌戰吞敗，身為台灣拳擊最後希望的陳念琴頂住壓力，於決賽以4：1打敗英格蘭選手博兒蔓，勇奪在印度舉行的世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）年終總決賽女子65公斤級金牌，替今年賽季畫下完美句點，她將帶著金牌榮耀，備戰明年最重要的名古屋亞運。陳念琴是去年黃筱雯後，第2位在年終賽奪金的台灣選手，加上郭怡萱、吳詩儀雙銀，台灣本屆獲1金、2銀，締造隊史最佳成績。

台灣1金2銀 隊史最佳成績

陳念琴、吳詩儀、郭怡萱都來自教練柯文明麾下，只是20歲的郭怡萱在51公斤級金牌戰以0：5不敵印度選手薩瑞恩；吳詩儀在57公斤級決賽也以1：4敗給今年世錦賽金牌潔絲敏，雙雙屈居銀牌。

請繼續往下閱讀...

從國中開始接受柯文明訓練的陳念琴，在金牌戰拿出必勝決心，沒讓讓教練失望，3回合都有效壓制博兒蔓，如願帶回金牌。柯文明表示，陳念琴金牌戰上去就展現霸氣，遠、近距離攻擊都帶給對手威脅，「其實對手也不甘示弱，但念琴經驗確實比較好，才能技高一籌拿下金牌。」

陳念琴從4強差點不敵印度選手，在第3回合才卯足全力完成大逆轉，能在對方主場揚威，更增添她的信心，金牌戰則一舉制霸，她賽後開心去接受藥檢，期許自己能將帶著這面金牌，專注備戰明年亞運，以搶下生涯首面亞運金牌為目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法