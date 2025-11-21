冬盟》陳愷佑美技驅韓 感謝後藤教練壯膽

台灣海洋逆轉勝韓職隊，陳愷佑獲選單場MVP。（中職提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕台灣海洋火力全開，陳愷佑4打數都安打，和張皓崴都打下2分打點，以7：3逆轉擊敗韓職聯隊。台灣海洋總教練林振賢賽後語重心長表示，希望選手加強解讀比賽的能力。

林振賢賽後對選手說：「已經連贏南韓2場，接下來要贏日本。」不過，林振賢接受訪談時表示，冬盟是讓年輕選手累積經驗，輸贏其實不是那麼重要，年輕選手還無法站穩一軍，一定是有不足的地方，尤其是解讀比賽的能力不如資深球員，希望他們能在冬盟透過比賽去加強。

林振賢舉第7局滿壘時上場拆彈的中繼投林原裕為例：「他勇於正面對決強打李載原，球速飆到151公里，用三振化解危機，第8局面對後段棒次反而投得太謹慎，當時領先3分，應該以抓出局數為主，最忌諱投出四壞球讓對方積壘，林原裕卻連投2次四壞球，給自己製造麻煩。」

二壘手陳愷佑（富邦悍將）昨天不但4打數都安打，打下2分打點，並跑回2分，還以背後傳球演出關鍵的美技雙殺。陳愷佑笑說，這是自然反應，沒有刻意，「因為在二軍的時候，後藤（光尊）教練不會罵人，反而鼓勵選手多方嘗試，才敢這樣玩。」

韓職聯隊第5局當時無人出局佔攻一壘，柳炫印擊出二壘附近的強勁滾地球，陳愷佑快速移位滑接，起身後背後傳球給游擊手張皓崴策動雙殺，讓韓職聯隊緊接著連續2支安打仍未能得分，成為全場最關健的守備。第9局陳愷佑再策動再見雙殺結束比賽，攻守兩端的精采表現獲選單場MVP。

